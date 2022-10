Con base en una muestra de empresas locales (17) representativas de su sector, Kallpa SAB estimó que su utilidad neta agregada habría alcanzado los S/ 4,491 millones en el tercer trimestre del 2022, por debajo de los S/ 7,221 millones en el mismo periodo del año anterior.

“La cifra se habría visto afectada por las menores ganancias en el sector minero, que afrontó menores precios de los metales y mayores niveles de costos”, indicó en su reporte.

Empresas del sector minero

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, también espera que el performance de las empresas mineras en la tercera parte del año empañe el resultado de otros sectores. Mencionó caídas estimadas en las ventas del tercer trimestre de Cerro Verde (-15%), Buenaventura (-20%), Volcan (-5%) y Minsur (-15%).

“Un factor clave para el sector es que las importaciones de China vienen cayendo desde marzo del 2022, debido a las políticas restrictivas por el covid-19 que frenan el crecimiento de las principales tres ciudades industriales del país: Shanghai, Shenzen y Beijing. A esto se suma las sanciones interpuestas entre Estados Unidos y China en relación con la producción de semiconductores. Esto ha venido reduciendo el nivel de importaciones de cobre desde Perú, dado el vínculo entre la manufactura china con el metal rojo, así como insumo para la producción de semiconductores”, afirmó.

Respecto de las ganancias, Kallpa SAB señala que el sector minero habría registrado una utilidad neta de US$ 492 millones, cifra inferior en 59% al registro del del tercer trimestre del 2021.

Esta caída en las utilidades sería más acentuada de la que se tuvo en el segundo trimestre del año (-50%) y se aleja del aumento que se tuvo en los primeros tres meses del 2022 (79%).

“Hay un efecto base, pues los datos reales están influenciados por ingresos extraordinarios. Por ejemplo, en el primer trimestre el aumento de las utilidades mineras se explica por la venta de Yanacocha por parte de Buenaventura, además de tener mejores precios de metales (cobre). En el segundo trimestre, si bien también tuvo precios del cobre altos, en junio empezaron a caer. Asimismo, el sector minero en general ha visto un impacto en sus costos por la inflación, en donde destacan insumos como combustibles”, dijo Marco Contreras, head de Research de la Kallpa SAB.

De manera desagregada, según Kallpa SAB, las utilidades de las empresas cupríferas habrían sido de US$ 487 millones en el tercer bloque del 2022, también por debajo de los US$ 1,283 millones en igual periodo del año pasado. En particular, Cerro Verde y Southern Copper habrían registrado caídas de 76% y 60.1%, respectivamente.

“Las polimetálicas, por otro lado, habrían tenido una utilidad neta de US$ 20 millones, registro por encima de los US$ 7 millones del 2021, ante el mayor precio de mercado del zinc (+9.5% A/A) y la menor carga impositiva de Nexa Perú”, agregó.

Otras proyecciones: A diferencia de Kallpa SAB, Intéligo SAB estima que la caída de las utilidades del sector minero habría sido de 5% en el tercer trimestre respecto a al mismo periodo del 2021. Indicaron que el sector minero se habría visto afectado por la reducción en la cotización de los principales metales durante el tercer trimestre del año (cobre: -17.3% t/t; Plomo: -15.4% t/t; Plata: -20.9% t/t; Estaño: -31.5% t/t). ¿Por qué la diferencia? Para Intéligo SAB, las compañías estarían logrando controlar los efectos inflacionarios. “Los menores precios responden a la disminución de las perspectivas de crecimiento económico global, la contracción de actividades manufactureras y el fortalecimiento en el precio del dólar. El nivel de producción se viene recuperando a pesar de las recurrentes interrupciones operativas en distintas unidades mineras a lo largo del país. Sin embargo, la mayoría de las compañías de nuestra muestra estaría logrando controlar los efectos inflacionarios de meses previos a través de estrategias de optimización de costos específicas”, resaltaron.

Compañías del sector energía

El sector energía, según Kallpa SAB, posiblemente reporte un incremento interanual de 43.2% en las utilidades del tercer trimestre, explicado principalmente por mayores precios implícitos de venta de energía.

En el mismo sentido, Intéligo SAB espera que el sector eléctrico registre un incremento de las utilidades en 32% en el tercer bloque del año.

“Las distribuidoras continúan registrando márgenes estables y en niveles saludables, situación que no esperamos que haya cambiado en el tercer trimestre. De igual manera, esperamos que las tarifas continúen siendo el pilar de crecimiento de los resultados, que han sobrepasado récords históricos en el último año debido a indexadores tarifarias por precio spot, inflación y otros. Así, las generadoras deberían continuar beneficiándose de las cláusulas de sus contratos, las cuales trasladan el alza de costos a los clientes”, señaló Intéligo SAB.

Firmas de consumo e infraestructura

Kallpa SAB destacó que las utilidades de las empresas relacionadas a la demanda interna habrían alcanzado los S/ 2,532 millones en el tercer trimestre, por encima de los S/ 2,267 millones del año anterior, influenciadas por mejores resultados en firmas de los sectores consumo e infraestructura.

Las utilidades del sector infraestructura posiblemente registren un avance de 55.5% en el periodo en cuestión, por mayores ganancias en las empresas cementeras. Cabe indicar que en el segundo y tercer trimestre, también se tuvieron variaciones positivas de alrededor del 27%.

Por su parte, Intéligo SAB estimó un crecimiento de 43% para esos meses, explicado por el buen performance de los actores del sector.

“Ferreycorp se habría seguido beneficiándose de la dinámica operativa de la industria minera, a través de su línea de repuestos y servicios. UNACEM presentaría ventas en niveles récord gracias a la demanda de la autoconstrucción y ventas hacia grandes proyectos nacionales en Perú. Finalmente, Cementos Pacasmayo tendría un crecimiento en ingresos por mejores precios y un volumen de despachos en niveles muy por encima del promedio”, mencionó la casa de bolsa de IFS.

En cuanto al sector consumo, Kallpa estima que se registraría un crecimiento de 105.2% interanual en el tercer bloque del año, ante el fuerte aumento de ingresos de Alicorp y las menores pérdidas cambiarias de InRetail. En los dos trimestres previos tuvieron un crecimiento mayor.

Intéligo SAB tiene una estimación más moderada y señala que el consumo masivo habría alcanzado una variación de 29% en sus utilidades. Ello, a pesar de una ralentización en el dinamismo de consumo discrecional y en gastos fuera del hogar, como consecuencia del impacto en los precios de los productos.

“La temporada se soporta en la recuperación en ventas de bienes para el cuidado de la salud. Por su parte, los malls se habrían continuado favoreciendo de la estabilidad de las ocupaciones y las ventas de locatarios, mientras que los formatos como el hard discount y cash&carry sostendrían el buen desempeño de trimestres anteriores”, precisó.

Sector financiero

Sobre el sector financiero, este habría acabado con un retroceso de 5.1% en el tercer trimestre, debido a que los mejores ingresos financieros netos serían contrarrestados por mayores provisiones y menores ganancias por inversiones, según Kallpa SAB, el cual contempla en su análisis a Credicorp e Intercorp.

Intéligo SAB, que toma en cuenta a BBVA Perú y Credicorp, señala que el sector habría registrado una caída interanual de 2.5%. No obstante, destacó el avance de sus ventas en 19%, que sería explicado por el aumento de colocaciones (créditos) e iría de la mano de una mejora en la rentabilidad.

“Esto último se explicaría por el contexto de alza de tasas, cambio en mix de cartera y aumento gradual de la cartera estructural. No obstante, observaríamos una normalización de provisiones, en línea con el objetivo de aumentar la cobertura hacia niveles prepandemia y los ajustes por las menores expectativas de crecimiento hacia el 2023. Por su parte, la rentabilidad (ROE) se sostendría en niveles de doble dígito, superando las cifras del 3T21 (tercer trimestre del año pasado)″, señaló.