La Universidad de Lima, en Santiago de Surco, fue el escenario de la segunda edición del Premio Comunika, organizado por el Observatorio de Imagen y Comunicación (OBICOM) y la casa de estudios. El certamen reconoció iniciativas de comunicación estratégica de empresas, instituciones y agencias, evaluadas por su creatividad, innovación, efectividad e impacto. Esta edición reunió a 35 finalistas en 12 categorías.

En su segunda edición, el premio buscó poner en valor el aporte de la comunicación corporativa estratégica en el Perú. La evaluación contempló tres dimensiones: la estrategia detrás de cada iniciativa, la creatividad de su ejecución y los resultados obtenidos, con énfasis en su contribución a los objetivos de las organizaciones.

“La comunicación es clave para generar confianza entre las empresas y sus públicos, así como con las instituciones públicas, los organismos internacionales y las comunidades. En el Perú, no existía un espacio que reconociera el aporte de la comunicación corporativa estratégica” señaló Giovanna Prialé, presidente del Comité Organizador del Premio Comunika, a Gestión.

Giovanna Prialé, presidente del Comité Organizador del Premio Comunika.

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El valor de la comunicación corporativa

El Premio Comunika en 2026 duplicó el número de campañas presentadas frente a 2025. La mayor participación llevó a ampliar de tres a seis las mesas de evaluación, cada una con un promedio de ocho a nueve jurados. A ello se sumó un jurado internacional, responsable de elegir la campaña ganadora del Gran Premio Comunika 2026.

El certamen también también incorpora una plataforma digital para gestionar las postulaciones y evaluaciones, con el objetivo de preservar la independencia y confidencialidad del proceso. La herramienta impide que los jurados conozcan las calificaciones de los demás y mantiene en reserva los resultados hasta la ceremonia.

“Hay mucho valor en la tecnología que se ha usado para buscar garantizar ese celo que se tiene que tener con el premio y sobre todo esa rigurosidad en la revisión de los tres elementos, porque para sentarte en la mesa de un director de una empresa grande cmo las que están aprticipando, tú necesitas que la comunicación contribuya a la discusión y conocer qué resultados están generando dentro de los KPIs”, explicó Prialé.

Los ganadores del Premio Comunika 2026

En esta edición, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa y Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes fueron reconocidas en la categoría Banca y Finanzas; Alicorp y Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes, en Comunicación Corporativa; y AVON / Instituto Natura y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, en Comunicación de Sostenibilidad. Asimismo, Unacem ganó en Comunicación Digital; Natura Cosméticos, en Comunicación Externa-Comercial; el Reniec, en Comunicación Externa-Institucional y Gestión de Crisis; Cibertec, en Comunicación Interna; Tottus, en Consumo Masivo; el Colegio Médico del Perú, en Gestión de Relacionamiento; Anglo American Quellaveco, en Industrias Extractivas; y Distriluz, en Sector Público.

Por su parte, LLYC fue elegida Mejor Agencia y Reniec, Mejor Empresa. El Gran Premio Comunika a Mejor Campaña recayó en La Canción de las 4am, de Alicorp y LLYC.

Conozca a los ganadores del Premio Comunika 2026:

Carmen Velarde, jefa nacional del Reniec, comentó a este diario que el reconocimiento responde a una estrategia que se empezó a construir tras las elecciones generales de 2021 para combatir la desinformación sobre el padrón electoral. La entidad impulsó la campaña ‘Antes de creer, verifica’, con información estadística para desmentir narrativas falsas. A ello se sumó la descentralización de la impresión del DNI electrónico, mediante 31 centros en el país, y su entrega exprés durante las elecciones, en una o dos horas.

Por su parte, Luciana Reátegui Schnider, gerente de Marketing y Comunicaciones de Tottus Perú, destacó que la campaña “Capos del Ahorro” buscó posicionar el ahorro como un atributo clave de su propuesta comercial, mediante una estrategia integral de comunicación y una propuesta creativa. El trabajo de relaciones públicas, desarrollado junto a TOC Asociados, contribuyó a amplificar el mensaje y fortalecer su visibilidad en medios.

En la categoría Comunicación Interna, Atenea Kun, jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional de Cibertec (Laureate), explicó que la campaña “Legión Cibertec” nació para fortalecer el sentido de pertenencia de cerca de 22.000 estudiantes ante el avance de la educación virtual. La iniciativa acompaña a los alumnos desde su matrícula hasta su egreso y ha contribuido a reducir la deserción. Kun destacó que fue desarrollada internamente junto con el equipo de Laureate, con el acompañamiento de LLYC para presentar la candidatura a los Premios Comunika.

En tanto, Alexandra Oliva, gerente de Asuntos Corporativos de Natura Mercado Andino, destacó el reconocimiento a dos iniciativas: el lanzamiento de Natura Aura Alba, en Comunicación Externa-Comercial, y la campaña ‘Llámala por su nombre’, de Instituto Natura y Avon, en Comunicación de Sostenibilidad. Ambas reflejan el propósito de la compañía de crear conexiones con las personas y visibilizar problemáticas sociales.

Por otro lado, en la categoría Banca y Finanzas, María Lucía Santos, coordinadora de Comunicación y Desarrollo de Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes, destacó la primera iluminación con drones realizada en Puno por la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026. La iniciativa surgió del trabajo conjunto con la municipalidad y de una planificación que comienza al finalizar cada edición, con el objetivo de ofrecer una propuesta innovadora a la población puneña.

En la categoría Gestión de Relacionamiento, Rubén Alonso Cano Mendoza, CEO de Cano & Cano, explicó que la estrategia desarrollada junto con el Colegio Médico del Perú respondió a una norma que buscaba otorgar al gremio odontológico competencias atribuidas a los médicos. La propuesta combinó incidencia legislativa y una campaña de comunicación para explicar las funciones de cada profesional de la salud y su impacto en la atención de los pacientes, sin plantear el tema como un enfrentamiento entre gremios.

La respuesta a un deepfake que suplantó al CEO de Scotiabank, Sebastián Arcuri, fue el caso reconocido en el que trabajó Capital Image. Milton Vela, CEO de la consultora, explicó que la estrategia no se limitó a desmentir el contenido falso, sino que buscó alertar sobre los riesgos de estas prácticas para la ciudadanía. Para ampliar el alcance del mensaje, Arcuri publicó una advertencia en LinkedIn y se sumó el periodista especializado en tecnología Jesús Veliz.

La serie ‘Inquebrantables’, de Cemento Sol, llevó a Unacem Perú a obtener el reconocimiento en la categoría Comunicación Digital. Marco Guevara Carvajal, coordinador de Marketing de la compañía, explicó que la campaña, lanzada entre enero y marzo, recurrió a ocho minicapítulos protagonizados por César Ritter y Vanessa Saba en TikTok y YouTube Ads para enseñar a autoconstructores y maestros de obra los pasos para una construcción segura. La propuesta se desarrolló junto con Apoyo Comunicación.

Las campañas móviles para acercar los servicios eléctricos a clientes alejados de sus oficinas fueron clave para el reconocimiento de Distriluz en la categoría Gestión de Relacionamiento. Dilton Bolasával, gerente general del grupo, explicó que estas acciones permiten atender consultas y reclamos, así como facilitar el pago de recibos de electricidad. El ejecutivo señaló que el premio los motiva a seguir fortaleciendo su vínculo con la población y sus grupos de interés.