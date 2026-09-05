El Premio Comunika, el concurso que reconoce las mejores prácticas de comunicación corporativa, institucional y de asuntos públicos, prepara su segunda edición.

Giovanna Prialé, presidenta de su Comité Organizador, y Carlos Oviedo, presidente del Observatorio de Comunicación (OBICOM), entidad que organiza el premio, conversaron con Gestión sobre los avances del proceso y sus criterios de evaluación.1.- ¿Qué novedades trae esta segunda edición del Premio Comunika?Giovanna Prialé: Estamos muy satisfechos con los avances que tenemos hasta ahora y tenemos gran expectativa por los resultados de este proceso. En la edición de este año nos acompaña como coorganizadora la Universidad de Lima, institución que lleva medio siglo formando comunicadores profesionales. Tenemos el apoyo nuevamente del DIRCOM de España, y contamos con el diario Gestión como media partner, además del auspicio de otros socios estratégicos.

2.- ¿En qué etapa de su desarrollo se halla y cómo va la participación?Giovanna Prialé: Tuvimos el primer cierre del concurso, el viernes 28 de agosto; ahora estamos en un período adicional de dos semanas y se hará el segundo cierre el 15 de setiembre. Después viene el trabajo de los jurados y la premiación hacia fines de octubre. En cuanto a la participación, hemos sostenido muchas reuniones con empresas y agencias de comunicación, y hemos percibido el enorme interés del mercado en este proceso que estimula la calidad y la competitividad de la actividad del comunicador.3. ¿Por qué es importante este premio?Giovanna Prialé: Es relevante porque este concurso reconoce y premia los mejores trabajos de comunicación corporativa o institucional y asuntos públicos en general, poniendo en valor su aporte a las empresas y a la economía nacional. Es el único premio que resalta el rol de la comunicación corporativa, y llena un vacío, para estimular la competitividad y los casos de éxitos de comunicación y relacionamiento público en el país.

4.- Por qué cree que es pertinente estimular la comunicación?Carlos Oviedo: La comunicación es esencial para que cualquier tipo de organización cumpla sus fines. La comunicación corporativa actualmente acompaña la gestión estratégica y provee las herramientas, las redes de información y vínculos a todo nivel. En el mundo actual tan interconectado, es absolutamente necesario que el comunicador regule el contacto y la visibilidad de las empresas, sus marcas y servicios. La comunicación corporativa, hoy día, debe diferenciar y legitimar la comunicación de las empresas. En un entorno lleno de noticias falsas y tendencias de opinión interesadas, la empresa tiene que autoafirmar su identidad, su competencia para dirigirse a sus públicos, con empatía y eficacia, y obtener resultados.5.- ¿Qué caracteriza este concurso?Carlos Oviedo: Este premio es un reconocimiento necesario, pero también una herramienta para mejorar los estándares y elevar la contribución de la comunicación al logro de las organizaciones. El proceso de postulación exige a cada participante vincular su proyecto al plan estratégico de la empresa y sustentar sus indicadores clave (KPI) y la forma en que se miden. El proceso evaluador de las campañas o casos postulantes, justamente busca resaltar el aporte de la comunicación en lo estratégico, en su ejecución, la calidad y eficacia de la gestión, así como sus resultados, los cambios e impactos que obtienen.En términos prácticos, se trata de que el comunicador asuma criterios estratégicos, que entienda de objetivos corporativos, proyección futura, escenarios; que racionalice los pasos de sus campañas y que evalúe con indicadores clave; que administre bien los medios y recursos y que sus resultados se empaten con las metas de su organización.