¿Qué condiciones resultaron atractivas para la compra en California?

California es un mercado interesante. Ya teníamos una operación en Arizona, que está relativamente cerca, a 400 millas de distancia. La planta de California nos acerca un poco más a la costa del Pacifico y fortalece nuestra presencia en el mercado del suroeste norteamericano. Hay una serie de posibilidades y sinergias, tanto operativas como comerciales, nos da un crecimiento complementario.

¿Qué participación tomarían en California?

California es un mercado grande, debe de tener una demanda de 12 millones de toneladas de cemento (anuales) y esta fábrica produce 1 millón de toneladas. Sin embargo, está conectada a las vías de ferrocarril y permite abastecerse de materias primas por ferrocarril y puede llevar cemento o clínker a Arizona. Podemos complementar la producción de una de las fábricas con la otra, están interconectadas vía ferrocarril, es una ventaja operativa super importante.

Frente a esa mayor demanda, ¿ven ampliaciones de capacidad?

Lo primero es asegurar que la fábrica de California alcance su máxima capacidad instalada. Este año va a estar operando al 70% y esperamos llevarla en los próximos dos años o tres años a su máxima capacidad. En ese momento veremos la necesidad o no de hacer inversiones adicionales.

LEA TAMBIÉN: Grupo Unacem compra planta de cemento en California

La demanda en Arizona estaba asociada a la construcción para el segmento de jubilados, ¿y en California?

Diría que la demanda es principalmente de las empresas de hormigón, el ready mix (concreto premezclado). Todo el cemento de comercializa a través del ready mix, que se utiliza para infraestructura y vivienda, probablemente sea muy fuerte en infraestructura.

Así, EE.UU. se consolida como su segundo mercado en ingresos, ¿también lo será en Ebitda?

Con certeza, será el segundo país con mayor Ebitda del Grupo Unacem para finales del 2024. Este año, estamos con Tehachapi solo dos meses (noviembre y diciembre).

¿La operación de California les permitirá exportar?

No estamos conectados a puertos por el momento para exportar a otros países. Ciertamente, la planta de California nos pone un paso más cerca para terminar de conectar Estados Unidos con Ecuador, Perú o Chile, pero aún no.

En contraste, ¿Ecuador y Colombia siguen siendo mercados relevantes?

Los mercados en la industria del cemento y construcción son cíclicos, siempre tienen que analizarse sobre un horizonte de mediano o largo plazo, entonces mantenemos nuestra posición y visión de los mercados en los cuales estamos.

LEA TAMBIÉN: California hace de la economía de Estados Unidos algo grande

Mercado peruano: volúmenes e inversiones

Para el 2023, ¿se mantiene la expectativa de volúmenes ligeramente menores al 2022 en Perú?

Es correcto, pero el 2023 va a representar el tercer mejor año de la historia de la empresa a nivel de Perú en términos de volumen, detrás del 2022 (6.7 millones de tonelada de despacho de cemento) y 2021. Y los resultados generales del grupo a nivel consolidado se mantendrían en línea con el 2022.

En tanto, ¿el Ebitda también sería menor?

Lo que tenemos en retroceso frente a años pasado es el volumen. En indicadores de Ebitda estaremos más en línea con el año anterior.

En inversiones, ¿cuál será el monto ejecutado este año?

Hablamos anteriormente de un capex de S/ 600 millones de soles y mucho de ello era para iniciativas de sostenibilidad. De esas inversiones, estimamos que lograremos ejecutar S/ 500 millones (a nivel consolidado, para todas las operaciones). La compra de la planta en Tehachapi fue por US$ 315 millones, es una inversión adicional.

Por su parte, ¿cómo va el anunciado proyecto de la planta de cal con el grupo mexicano Calindra en Junín?

Es una iniciativa para desarrollar conjuntamente un negocio nuevo, que me imagino el 2024 estaremos en condiciones de dar noticias al respecto.

LEA TAMBIÉN: Unacem Perú redujo su producción de cemento y clínker

Perspectivas e inversiones en el 2024

¿Cuáles son las expectativas para el 2024?, ¿anticipan un impacto por El Niño?

El fenómeno del Niño no ha tenido impacto mayor en los despachos de cemento de nuestras operaciones, localizadas en el centro del país. A veces hay trabajos de reconstrucción, pero no nos afecta tanto como a las operaciones en el norte. No esperamos que el fenómeno del Niño vaya a ser algo que nos mueva mucho el despacho del 2024. Creemos que se mantendrá en términos de volumen en línea con el 2023.

Entonces, ¿qué segmentos serán clave?

Los proyectos de infraestructura han hecho que suba la demanda de cemento, proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, el Puerto de Chancay, el Aeropuerto Jorge Chavez y que han compensado de alguna manera una pequeña reducción de la autoconstrucción este año.

En inversiones, ¿mantendrán los S/ 500 millones enfocados en proyectos de sostenibilidad?

Tenemos un programa de inversiones de mediano y largo plazo. Por el momento estamos manteniéndonos de acuerdo con el plan. Las inversiones también, no hay mayores variaciones previstas a nivel consolidado con respecto a 2023 y estará en ese orden.

¿Se activarían algunos proyectos que demanden una inversión adicional, como la central solar Solimana?

Es difícil anticipar una respuesta, depende mucho de qué circunstancias se vayan a dar, pero en principio estamos enfocados en consolidar las inversiones extra que hemos hecho este año. Hemos invertido en Termochilca ( US$ 141 millones) y en la planta de California. El foco para el 2024 es integrar y consolidar estas operaciones para llevarlas a una marcha normal con el resto de operaciones.

Aun así, ¿seguirán atentos a nuevas oportunidades de compra?

Sí, es verdad, pero creo que gran parte de estas oportunidades ya las hemos ejecutado. Son dos operaciones importantes las que hemos hecho este año.

En tanto, ¿se prevén nuevas alzas de precios del cemento?

Imagino que en la medida de que los costos se mantengan estables y no haya inflación, no debería haber mayores novedades.

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre completo: Pedro Lerner Rizo Patrón.

Cargo: CEO del Grupo Unacem.

Edad: 53 años.

Nacionalidad: peruano.

Profesión: bachiller en Ingeniería Mecánica de la PUCP, con maestrías en el Massachussets Institute of Technology (MIT).

Número de años en el sector industrial: 30 años.

Hobbie: viajar en familia.