La Unión Europea, exasperada por el fracaso en su intento por reducir el dominio que tiene Google del mercado online, pese a multas de más de US$ 8,000 millones, está elaborando nuevas reglas para garantizar la igualdad de condiciones a sus competidoras.

Y de la misma manera que su histórica ley de privacidad se convirtió en un modelo global, las nuevas regulaciones de la UE podrían convertirse en un modelo para gobiernos de todo el mundo que buscan frenar a Google, Apple, Amazon y Facebook.

La nueva estrategia de la UE, guiada en gran parte en la conclusión de que las múltiples medidas de defensa de la competencia contra Google han sido ineficaces, apunta a establecer unas reglas básicas para el intercambio de datos y el funcionamiento de los mercados digitales.

"Es, en efecto, para prevenir una situación como la que hemos tenido con los casos de Google, para que sigamos teniendo competencia", dijo a Reuters el mes pasado Margrethe Vestager, responsable de asuntos digitales de la UE, así como su principal agente de defensa de la competencia.

Google no respondió a una solicitud de comentarios enviada por Reuters. Según una fuente cercana a la empresa, es evidente que esta iniciativa legislativa de la UE se debe en parte a los casos que se han presentado contra la compañía estadounidense.

A pesar de las medidas adoptadas por conductas anticompetitivas relacionadas con las operaciones del motor de búsqueda de Google, su sistema operativo para móviles Android y su negocio de publicidad, las autoridades antimonopolio y las otras empresas del sector dicen que aún no han visto una mayor competencia.

Así pues, mientras los organismos estadounidenses encargados de aplicar las leyes antimonopolio preparan otro posible caso contra Google, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA) podría, en cambio, obligar a las empresas de tecnología a ofrecer a las competidoras más pequeñas acceso a los datos en condiciones razonables, normalizadas y no discriminatorias.

"Esta es otra señal (de) que la UE está fortaleciendo su liderazgo en la aplicación de la ley en estos mercados y otros organismos nacionales de competencia están siguiendo su ejemplo", dijo el profesor de derecho Ioannis Kokkoris, de la Universidad Queen Mary de Londres.

A algunos detractores de estas iniciativas les preocupa que los nuevos poderes ampliados puedan servir para que los organismos reguladores pasen por alto las normas dictadas por los tribunales de la UE y mezclen la legislación sobre competencia con la política.

Nueva música

Google no es la única empresa en el punto de mira de la UE.

Otra disposición que apunta a las cláusulas y prácticas contractuales desleales podría afectar a Amazon y Apple, ya que la primera está siendo investigada por su doble papel como mercado para los comerciantes y como competidora, a raíz de quejas de comerciantes.

Apple también es objeto de cuatro investigaciones antimonopolio de la UE después de que Spotify se quejara de supuestas restricciones injustas impuestas a los rivales del servicio de streaming Apple Music y de la tasa del 30% por utilizar el sistema de compra incluido en la aplicación. Una competidora de libros electrónicos también se enfrenta a reclamaciones similares.

El miércoles, Apple dijo que no tenía ningún comentario más allá de lo que dijo cuando la UE lanzó las investigaciones sobre su App Store y Apple Pay el mes pasado, y de los comentarios del jefe de su App Store en Europa, según el cual la empresa no es dominante en ningún mercado y también se enfrenta a una gran competencia. Amazon no quiso hacer comentarios al respecto.

Entretanto, es posible que las plataformas online también tengan que hacer más para retirar contenidos y productos dañinos en el marco de los planes de la UE.

La DSA apunta específicamente a las empresas de publicidad en internet que se benefician de la desinformación o de las falsas promesas publicitarias, en clara referencia a Facebook, que se enfrenta a un boicot de los anunciantes por sus políticas de contenido sobre los discursos de odio.

"Apoyamos la introducción de un marco armonizado de la UE para la regulación de contenidos y apoyamos la regulación de los contenidos ilegales y perjudiciales en la UE", dijo un portavoz de Facebook.

Las nuevas reglas propuestas reflejan un reconocimiento creciente de que los gobiernos necesitan nuevos poderes para tratar con los gigantes de la tecnología, según Alec Burnside, socio del bufete de abogados Dechert, que ha asesorado a varios de los competidores de Google en los casos de defensa de la competencia de la UE.

"La conclusión general es que tanto la defensa de la competencia como la regulación tienen un papel. Puede que la defensa de la competencia tenga que afinar sus herramientas, pero la regulación va a ser complementaria", dijo Burnside.

Vestager también puede reforzar su manual de defensa de la competencia adoptando un mecanismo similar al utilizado en Reino Unido, que permite a las autoridades investigar un mercado y ordenar cambios en las prácticas comerciales, sin tener que demostrar ninguna irregularidad.

Los organismos reguladores de ambos lados del Atlántico comparten información con regularidad, aunque a menudo adoptan medidas diferentes en función de sus respectivas condiciones de mercado y regímenes jurídicos.

Así, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga las grandes empresas de tecnología digital, de donde es previsible que surja un caso contra Google, es de esperar que la industria tecnológica ejerza una fuerte presión para suavizar las normas de la UE, que se encuentran en fase de consulta.

El órgano de cabildeo tecnológico CCIA, en su presentación a la Comisión sobre la DSA, dijo que cualquier nueva obligación debe ser factible y proporcional a los riesgos conocidos.

Los analistas prevén que las normas se adopten en algún formato después de que Vestager entregue un borrador final antes de que acabe el año.