UBS Group AG tiene una exposición de alrededor de US$ 200 millones en activos rusos que se utilizaron como garantía en préstamos a clientes en su unidad patrimonial.

El banco suizo también identificó “un pequeño número” de clientes de gestión de patrimonio que han sido sancionados en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, dijo en su informe anual. Esos clientes tenían menos de US$ 10 millones en préstamos totales pendientes al 3 de marzo.

“Estamos trabajando para implementar las sanciones impuestas por Suiza, Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y otros”, dijeron en el informe el director ejecutivo Ralph Hamers y el presidente Axel Weber.

Los rusos adinerados con vínculos con el presidente Vladimir Putin han visto congelados sus activos en todo el mundo, mientras que otros clientes bancarios ricos que tomaron préstamos contra activos rusos tienen que ofrecer más garantías después de que esos valores perdieran valor.

Bloomberg informó anteriormente que UBS y Credit Suisse Group AG están activando llamadas de margen en algunos clientes que usan bonos rusos como garantía, después de reducir el valor de la deuda emitida por el país y sus corporaciones.

En una llamada de margen, los bancos piden a los inversores que agreguen efectivo o valores a una cartera cuando el valor de mercado cae por debajo de un límite predeterminado. El banco puede liquidar por la fuerza las tenencias de los clientes si no pueden o no quieren depositar los fondos.

UBS dijo que su exposición directa al riesgo país en Rusia agregó US$ 634 millones a su exposición total a los mercados emergentes de US$ 20,900 millones. No se incluyen en la cifra US$ 51 millones en activos netos mantenidos en su subsidiaria rusa.