UBS ha colocado la mayoría de los activos ponderados por riesgo del banco de inversión de Credit Suisse en su unidad de liquidación como parte de un esfuerzo por deshacerse de activos que no encajan con su estrategia actual, según una presentación de resultados realizada el jueves.

Los ejecutivos de UBS han dicho que quieren reducir las operaciones comerciales más riesgosas y que serán “extremadamente selectivos” al asumir activos comerciales y derivados, minimizando al mismo tiempo las pérdidas por ventas. El banco espera completar gran parte de la integración y liquidación de activos no deseados para finales de 2026.

El banco ha dado poca orientación sobre el número total de recortes de empleos que acompañarán a la reestructuración. Pero el acuerdo aumentó la fuerza laboral global de UBS a alrededor de 120,000 personas, que en última instancia pretende reducir en aproximadamente un 30%, informó Bloomberg.

En total, a finales de junio se transfirieron US$ 55,000 millones de activos ponderados por riesgo al negocio no central, incluidos US$ 36,000 millones de su unidad de liberación de capital y divisiones de gestión de patrimonio y activos, y US$ 17,000 millones del segmento de banca de inversión de Credit Suisse.





Activos incluidos en la unidad no central de UBS.

Alrededor de US$ 9,000 millones de esos activos se retendrán en el banco de inversión principal, lo que representa alrededor del 13% de la asignación actual de UBS al negocio de banca de inversión en general. Las cifras excluyen los activos vinculados al riesgo operativo.

Los activos retenidos se relacionan en gran medida con fusiones y adquisiciones, y negocios de mercados de capital, así como con algunas partes de la función de investigación, aunque también buscará desarrollar capacidades en aquellas áreas de negociación que ha retenido, dijo una persona familiarizada con el asunto

Este mes, UBS anunció que pondría fin a un acuerdo con el Gobierno suizo en el que el Estado garantizaba hasta US$ 10,000 millones en pérdidas que podrían derivarse de la adquisición de activos de Credit Suisse.

Esta medida dio a UBS más flexibilidad en su plan para su unidad secundaria. También elimina la obligación de informar al Gobierno sobre la gestión de los activos cubiertos por el respaldo estatal.

