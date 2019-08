Facebook Inc. y Twitter Inc. fueron criticados esta semana por cerrar cuentas falsas vinculadas al gobierno de China que buscaban desacreditar a los manifestantes de Hong Kong.

Creía que debido a que Twitter y Facebook están prohibidos en China, las compañías tenían la libertad, que muchas empresas globales no tienen, de tomar medidas que posiblemente generarían indignación en la segunda economía más grande del mundo.

Al igual que con todo lo relacionado con las empresas de tecnología en estos días, los matices han complicado la reacción positiva inicial.

Shelly Banjo y Sarah Frier , columnistas de Bloomberg News, informaron el miércoles que, en algunos casos, los empleados de Twitter han entrenado a funcionarios chinos, diplomáticos, agencias gubernamentales y medios para usar el servicio de redes sociales con el fin de impulsar la agenda política de Pekín en el extranjero. Esto significa que los mismos tipos de desinformación o puntos de vista narrativos de las cuentas que Twitter prohibió están circulando por parte de los funcionarios chinos con el apoyo implícito de la compañía.

En cierto modo, esto se habría previsto. Twitter y Facebook ayudan a personas o grupos prominentes (empresas, campañas políticas, celebridades, deportistas) a crear y autenticar sus cuentas y los capacita en las mejores prácticas para atraer seguidores en línea. Cualquier persona o grupo de renombre puede recibir esta atención especial.

En una hoja de cálculo, y tal vez en la mente de los ejecutivos de Facebook y Twitter , solo es contenido que la gente podría querer ver. Pero cuando el trato con guante blanco de Facebook y Twitter se aplica a un partido político de extrema derecha, un controvertido candidato presidencial de EE.UU., un grupo que difunde una retórica falsa y provocativa o un gobierno autoritario, se transforma en algo más que incómodo.

Admito que no sé qué deberían hacer Twitter o Facebook al tratar con propaganda potencialmente dañina de funcionarios chinos o de cualquier otra persona.

¿Debería Facebook, por ejemplo, declarar que no se debe permitir que el presidente Rodrigo Duterte de Filipinas tenga una cuenta porque él o sus aliados usan la red social para lanzar ataques despiadados en línea contra sus críticos? ¿Debería Twitter etiquetar los tuits incendiarios de los partidos políticos antiinmigrantes en Italia como comportamiento abusivo, como han tratado (más o menos) de hacer con Donald Trump? ¿Deberían las compañías tener reglas diferentes a las que brindan a personas prominentes, dependiendo de si son miembros de la familia Kardashian o un diplomático chino?

Es complicado y no sugiero que haya respuestas fáciles. Pero el artículo de Bloomberg News sobre los tuits de los funcionarios chinos llega al corazón de la contradicción en el enfoque de las compañías de redes sociales sobre información potencialmente dañina o indiscutiblemente falsa.

Desean ser las fuentes de información de referencia en línea, pero no quieren ser árbitros de lo que es verdadero y bueno en sus sitios de internet. Tampoco creen que sea práctico verificar los miles de millones de tuits y publicaciones de Facebook que la gente postea. Tal vez el público no quiera que ninguna compañía poderosa desempeñe esta función. En cambio, lo que tenemos son tecnicismos que no resisten el sentido común.

El planteamiento de Twitter con estos funcionarios chinos, y el de Facebook en lugares como Filipinas, parece ser que la propaganda potencialmente dañina respaldada por el estado puede estar bien a menos que esos actores vinculados al estado difundan la propaganda con cuentas que fingen ser de otra persona.

En ese enfoque, la veracidad de la información no es lo que importa, ni el daño que causa. Lo que importa es la veracidad de la identidad de las cuentas detrás de esa información. Se necesita asumir un planteamiento más estricto al respecto.

Por Shira Ovide

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.