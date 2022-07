La jueza Kathaleen McCormick de Delaware programó el juicio para cinco días en otoño boreal, en lugar de dos semanas en febrero, como solicitó el multimillonario. Twitter argumentó que estaba sufriendo por la retirada del fundador de Tesla Inc. Del acuerdo de compra y el menosprecio de la compañía de redes sociales.

El fallo marca la primera victoria de Twitter en un caso en el que muchos expertos legales dicen que Musk será el perdedor.

En una audiencia en Wilmington, la jueza dejó en claro que veía poco mérito en los argumentos de Musk y dijo que sus abogados “subestiman la capacidad de este tribunal para procesar rápidamente” disputas complejas en casos de fusiones y adquisiciones.

McCormick encontró que la batalla por la tambaleante transacción estaba “creando una nube de incertidumbre” en Twitter. “La realidad es que los continuos retrasos amenazan con un daño inminente” para la empresa, dijo.

La jueza no tuvo preguntas para el abogado de Twitter después de su argumento, pero detuvo al abogado de Musk cuando calificó como “absurdo” el inicio del juicio el 19 de septiembre. Citó un caso anterior que pasó a juicio dentro de los tres meses y rechazó el argumento del abogado de Musk de que ella misma tardó un año en llevar otro caso a juicio, y señaló las limitaciones de la pandemia en ese momento.

McCormick les dijo a las partes que propusieran fechas específicas de octubre para el juicio sin jurado y concluyó la audiencia, que se llevó a cabo de forma remota en poco más de una hora y media.

Saltos de Twitter

Las acciones de Twitter subieron hasta un 5% después del fallo. Desde el día en que Musk tuiteó que el acuerdo estaba “en suspenso” a mediados de mayo, las acciones habían caído hasta un 22%. No ha cotizado cerca del precio de negociación de US$ 54.20 por acción desde las primeras dos semanas después del anuncio de la adquisición.

Los abogados de Twitter, con sede en San Francisco, dijeron que solo necesitaban cuatro días para demostrar que la persona más rica del mundo debe cumplir con su acuerdo. Twitter presentó una demanda la semana pasada para obligar a Musk a consumar la transacción.

En la audiencia del martes, un abogado de Twitter argumentó que Musk estaba “obligado por contrato a hacer todo lo posible para cerrar el trato”. En cambio, está “haciendo exactamente lo contrario”, dijo el abogado William Savitt al juez. “Está participando en un sabotaje”.

Según el acuerdo de compra, Musk está obligado a finalizar el trato dentro de los dos días posteriores al cumplimiento de todas las condiciones de cierre, dijo Savitt. Esas condiciones se cumplirán a principios de septiembre, dijo.

“Señor. Musk no tiene intención de cumplir ninguna de sus promesas”, dijo el abogado.

‘Velocidad de la luz’

El equipo legal de Musk ha dicho que Twitter estaba presionando injustamente por un juicio a “velocidad de la luz”. Musk dijo que Twitter violó los términos del acuerdo de compra al no entregar información detallada sobre las llamadas cuentas de bots de spam dentro de su sistema. El caso requiere una “revisión y análisis forense de grandes cantidades de datos” sobre los bots junto con otros asuntos legales, dijeron los abogados de Musk en la presentación.

Andrew Rossman, abogado de Musk, argumentó en la audiencia que no había necesidad de acelerar el juicio para cumplir con el plazo de octubre especificado en el acuerdo. La fecha importante es cuando expiren los compromisos de financiamiento para la compra, cerca de fines de abril del próximo año, le dijo a la jueza. Un juicio en febrero le daría a la corte suficiente tiempo para decidir el caso y dejar espacio para una apelación, dijo Rossman.

“La idea de manejar este caso en 60 días” fue “extraordinaria”, dijo sobre el cronograma propuesto por Twitter. “Es un marco de tiempo absurdo”.

Rossman desestimó la afirmación de Twitter de que Musk está tratando de agotar el tiempo para que caduquen los compromisos financieros. Su cliente “continuó haciendo todo lo posible para hacer el trato” al obtener financiamiento y hacer que sus abogados se mantuvieran en comunicación con Twitter sobre los detalles hasta el día en que la compañía presentó la demanda, dijo.

“Señor. Musk no tiene motivos para dañar a Twitter”, dado que es su segundo mayor accionista, dijo Rossman.

Corte rápida

Al final, no logró persuadir a McCormick para que negara a Twitter un cronograma acelerado.

Al interrumpir su argumento, la jueza señaló una pelea de fusión de 2001 entre los procesadores de pollo Tyson Foods Inc. e IBP Inc. que fue a juicio dentro de los tres meses. La jueza en ese caso ordenó a Tyson que procediera con la compra de su rival por US$ 4,700 millones después de que intentara cancelar el trato.

McCormick rechazó la citación de Rossman de un caso que ella misma presidió: el esfuerzo de la firma de capital privado Kohlberg por alejarse de una adquisición por US$ 550 millones del proveedor de pasteles DecoPac Holdings de Snow Phipps Group LLC, que tardó un año en llegar a juicio. Surgieron preguntas sobre la compra justo cuando la pandemia estaba ganando terreno, señaló. En lo que podría ser un presagio siniestro para Musk, McCormick ordenó a Kohlberg que cerrara el trato.