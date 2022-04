La red social Twitter informó el viernes 22 de abril que no permitirá los anuncios que ocultan sobre los acontecimientos reales del cambio climático.

“Los anuncios engañosos en Twitter que contradicen el consenso científico sobre el cambio climático están prohibidos, en línea con nuestra política sobre contenido inapropiado”, sostuvo a través del blog de la plataforma Casey Junod, ejecutivo de sostenibilidad global de Twitter.

Añadió también que “el negacionismo del cambio climático no debe ser monetizado” en esta red social, y “esa publicidad deshonesta no debería menoscabar importantes discusiones sobre la crisis climática”.

Cabe recordar que, en el 2021, la plataforma social incluyó una nueva función que permite a los usuarios hallar conversaciones sobre el cambio climático; asimismo, expandió centros de información “creíbles y autorizadas” de diversos temas de alto perfil.

“Reconocemos que la información engañosa sobre el clima puede debilitar los esfuerzos para proteger el planeta.(...) Ahora más que nunca, la acción significativa sobre el clima, de parte de todos, es crucial”, dijo Jonud.

No medirá consecuencias

Pese a la oferta no solicitada de US$ 43 millones por parte de Elon Musk para tomar el control total de las acciones de Twitter, la compañía no está dispuesto a aceptarla porque impondrá nuevas medidas y no medirá las consecuencias de ellas.

En esa misma línea, el director ejecutivo de Tesla manifestó que, de hacerse con la dirección de la plataforma social, ofrecerá a los usuarios tener mayor libertad de expresión al momento de publicar contenido.