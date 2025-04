Tras la compra de Crediscotia, esta es la estrategia de Banco Santander en Perú 

Durante su presentación en el marco del XXI Encuentro Santander América Latina, que este año tiene su sede en Nueva York, la ejecutiva hizo referencia a que Perú, al igual que Colombia y Uruguay, son países donde no aspiran a ser un banco global, con todos los productos y servicios, pero que entran con una estrategia muy completa que incluye la banca de consumo, financiación de consumo vehicular – como lo vienen haciendo actualmente, sin descartar su ingreso a otras áreas- además de la banca digital, y evaluar como pueden ampliar la banca corporativa.

“Esta estrategia también la aplicamos en Alemania y hasta cierto punto en Estados Unidos, en este último es un modelo más como capital world, no como el de JP Morgan o Bank of America, no tenemos la escala para competir con todos los productos, como sí lo tenemos en otros países como Uruguay, Argentina, Brasil y México”, refirió Botín.

Así, refirió que de los cinco negocios globales que manejan, banca retail y comercial, no se llevarían a Perú ni a Colombia. “Trabajamos lo conocido como BCD, que es banca de consumo con banca digital, que aún no se ha lanzado, pero se hará en su momento, por ello obedece la compra de Crediscotia”, agregó la ejecutiva.

A su turno, Juan Pedro Oechsle, CEO de Santander Perú, dijo que el horizonte de la empresa bancaria en el mercado local es mantener el liderazgo en investment banking, destacando que el día de hoy están haciendo una inscripción de bonos para el principal emisor peruano. “Hay mucha conectividad entre Perú y las demás empresas del grupo sobre todo en banca de inversión y el negocio que estamos impulsando es el consumer auto finance y finalmente el brazo de bancarización, somo un player de nicho”, aseveró.

La visión de Santander en el mundo

Para la alta ejecutiva, ante la fuerte turbulencia mundial por la que atraviesan los países por una serie de decisiones, como las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, entre otras, estamos ante una reconfiguración del orden mundial y, en ese contexto, América Latina tiene más importancia que nunca.

“La región parte de una base más sólida de lo que ha tenido en décadas, por lo que podrá aprovechar las oportunidades que se presenten, y quiero destacar que hay una mayor fortaleza institucional que hemos visto en diferentes países y tiempos, alcanzando sólidos fundamentos”, sostuvo Botín.

La ejecutiva destacó el desarrollo de Brasil, México, Chile y Brasil. De este último dijo que, si bien habrá volatilidad va en un tren positivo, destacando entre otros puntos, la política de su banco central, la cual continuará.

En tanto, en México dijo que cuentan con un sector financiero bien capitalizado, con un peso mexicano fortalecido. Asimismo, sobre Chile dice que es un mercado donde hay espacio por crecer, pero la bancarización ha pasado de 40% a 70% de la población.

Mientras que, para la ejecutiva, Argentina está en posición de ser uno de los motores de Latinoamérica. “Es difícil creer que íbamos a decir esto, pero es así, esperamos que este sea un año de transición y que el país crezca un 5%, siendo muy importante el saber cómo cerrará el tipo de cambio, y con una balanza fiscal e inflación que van a la baja continuamente, este será un año clave para ellos”, destacó.