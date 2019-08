Las protestas contra la licencia que autoriza la construcción de Tía María siguen en pie, pero no solo afecta a dicho proyecto, sino a toda la región de Arequipa, y en este caso a la carga de ingreso y salida del puerto de Matarani, que administra Terminal Internacional del Sur – Tisur.

Al respecto, Mauricio Nuñez del Prado, gerente comercial de Tisur, detalló que, en efecto, las instalaciones portuarias vienen siendo afectadas dado que con el inicio de la huelga del 15 de julio se tuvo un primer impacto – con la restricción de tránsito terrestre- a partir del 18 de julio algunos bloqueos y desde el 25 de julio, ya se percibió la paralización total.

“No era posible el direccionamiento de recursos, personal y logística para poder atender las naves”, sostiene el ejecutivo.

Comenta que, esta situación los ha llevado tener que derivar naves a otros puertos para hacer los envíos o haber postergado la dirección de algunas naves.

“Entre derivados y cancelados tenemos 13 embarcaciones en total hasta el domingo”, expresó.

Ante esta situación, el Gobierno declaro en estado crítico nacional la custodia del Puerto de Matarani, con presencia de las fuerzas armadas en el terminal portuario, para restablecer el servicio.

Sin embargo, “igual estando la restringido porque las vías de acceso a Arequipa por el paro están bloqueadas”, indicó Mauricio Nuñez del Prado.

“El total de naves afectadas entre postergaciones y cancelaciones suman 240,000 toneladas de producto. Nosotros hemos sacado una estimación de US$ 500 millones de afectación al comercio exterior en exportaciones fundamentalmente relacionado al tema minero”, indicó.

Por el Puerto de Matarani se atiende a las cuatro minas más grandes del Perú en cuanto a la exportación de concentrados, como son Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Hudbay.

“Lo que es minería, la carga de exportación no pueden llegar al puerto, porque la vía la férrea al que accede Cerro Verde, Antapaccay y Las Bambas no están operando por temas de seguridad. No pueden llegar para poder embarcar”, indicó.

En el caso de Hudbay, mencionó que, si bien ellos tienen una logística terrestre, algunos camiones llegaron, pero “con el paro, que es más fuerte, no está siendo posible que ellos pasen y por lo tanto, que lleguen al puerto”, indicó.

Desvío de naves

Aunque ya se está recuperando las operaciones, Mauricio Núñez del Prado dijo que están atendiendo a 3 naves; sin embargo, mucho de esta carga ha sido derivada a otros puertos.

“Se han destinado barcos que llegaban a Maratani, a Ilo, Pisco y Callao que son para atender básicamente a empresas e industrias de la región; entonces estas empresas van a tener que incurrir en sobrecostos logísticos”, indicó.

Tal como lo indicó, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Roberto Rodrigo, la paralización no solo afecta a las empresas mineras, sino a otras actividades industriales de la región

“La industria avícola está paralizada por falta de disponibilidad de maíz para alimento; la empresa Moly-cop –que es una empresa importante- para la generación es bolas de molienda a parado su producción por falta de insumos, y así como estas otras que se han visto afectadas durante la paralización”, indicó.

Impacto regional

Nosotros somos un puerto que aporta un movimiento de 7.2 millones de toneladas al año, por lo que, si sigue la paralización durante 30 días, esto podría impactar en US$ 900 millones de exportaciones netas.

“En importaciones, es más difícil calcular, pero se está afectando el ingreso de graneles limpios, maíz, trigo, soya que se abastecer a toda la industria del sur. También ingresan al país”, indicó.

Por Tisur ingresan el 100% de la importación de fertilizantes de la actividad agrícola del sur y de Bolivia.