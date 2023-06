En su último reporte sobre Transportadora de Gas del Perú (TGP), Fitch Rating ratificó en “BBB+” las calificaciones de Issuer Default Ratings (IDR) en moneda local y extranjera de largo plazo de la empresa. De igual manera, mantuvo la perspectiva de la firma en negativo.

Dicho análisis explica que la calificación de dicha compañía -que opera el ducto de líquidos de gas natural de Camisea- refleja su “sólido perfil financiero, estructura de capital y flujos de efectivos estables y predecibles”. Dichos factores están respaldados por acuerdos de entrega o pago fijos a largo plazo, con compradores de fuerte calidad crediticia.

LEA TAMBIÉN: Española Enagás espera laudo favorable en arbitraje contra Perú para mediados de 2023

Fitch subraya que la perspectiva de la firma se alínea a la calificación soberana de Perú, tomando en cuenta que TGP es una empresa de servicios públicos regulada con flujos de efectivo que se generan a nivel nacional, lo que la hace susceptible a cambios adversos en los entornos regulatorios y operativos del país.

“ La calificación de TGP es sensible a cualquier movimiento en la calificación soberana y country ceiling (límite del crédito del país)”.

Los criterios de Fitch

En el mencionado reporte, Fitch observa que el bajo riesgo comercial y los flujos de efectivo estables y predecibles de TGP están impulsados por los ingresos derivados de los acuerdos de largo plazo, que representan alrededor del 95% de su capacidad, bajo contrato.

Además, refirió que 23 de sus compradores tienen una calidad crediticia adecuada e incluyen generadores de energía (como, Kallpa Generación; BBB-/Estable), así como empresas de distribución (Calidda; BBB/Estable) y Perú LNG (PLNG; B+/Estable).

De igual manera, recordó que la compañía mantiene un perfil financiero conservador, respaldado por un apalancamiento relativamente bajo y un margen EBITDA promedio de 70%.

LEA TAMBIÉN SPH: abastecimiento eléctrico de Lima y regiones estuvo en riesgo por toma de planta de TGP

Al año 2022, la deuda financiera total y EBITDA de TGP fue de US$ 982 millones y US$ 529 millones, respectivamente. La calificadora proyecta que la empresa fortalecerá su estructura de capital mediante el pago de la deuda a partir de 2024, pues su bono de US$ 850 millones comenzará a amortizarse en cinco cuotas anuales iguales antes del vencimiento de la concesión en 2033.

En esa línea, Fitch espera que el apalancamiento (deuda) continúe disminuyendo en el mediano plazo.

Monopolio natural

Para Fitch, TGP está respaldada por su posición de monopolio natural debido a las altas barreras de entrada y la ubicación geográfica de los centros de producción y consumo de gas.

En esa situación, TGP entregó el 2022 el 95% y el 99% del volumen total de gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) producido, así como el 100% de todo el GNL exportado por Perú LNG.

De otro lado, la compañía no está expuesta a cambios en los precios internacionales del gas natural, pues no compra ni vende el gas (su operación se concentra en el transporte por ductos).

“Su exposición a una sola fuente se ve mitigada por la obligación regulatoria de priorizar el suministro de gas natural para cubrir la demanda local y las sólidas reservas de gas. Fitch estima que los bloques de Camisea tienen aproximadamente 23 años de reservas disponibles”, anotó la firma calificadora.

Asimismo, consideró que la exposición de TGP al riesgo regulatorio se considera moderada, debido a las condiciones del Contrato BOOT -suscrito con el Estado Peruano- y la promoción del consumo de GN por parte del Gobierno.

Los activos de TGP fueron considerados un activo nacional crítico en 2019 y son estratégicamente importantes para el país, pues conectan el principal centro de producción de gas del país (el campo Camisea en Cusco) con los centros de demanda y exportación.

¿Calificación positiva en el mediano plazo?

Para Fitch, es “poco probable” una calificación positiva para TGP en el corto a mediano plazo, pues la clasificadora de riesgo tendría que observar una mejora del límite del crédito del Perú (calificación country ceiling).

En tanto, una rebaja del límite del crédito del país y cambios adversos en el entorno regulatorio y operativo en detrimento del flujo de caja podrían perjudicar a TGP.

LEA TAMBIÉN Fuerzas del orden recuperaron planta de gas natural TGP en Kepashiato