El Consejo de Administración de Telefónica aprobó hoy, a propuesta de su presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, un nuevo plan de acción que servirá como catalizador, indicó la empresa, de la transformación de la compañía y que persigue: priorizar los mercados donde la compañía pueda ser relevante y crecer en un modelo sostenible a largo plazo, impulsar las oportunidades de mayor potencial de crecimiento apalancando a la vez el valor de sus infraestructuras, e incrementar la agilidad y mejorar la eficiencia.

El presidente ejecutivo de Telefónica trasladó al Consejo de Administración su convencimiento de que Telefónica tiene ante sí una oportunidad enorme de crecimiento.

"Se trata de una revolución tecnológica, pero también de una revolución social que alterará nuestro futuro inmediato. Una revolución que va a generar billones de euros de valor y, probablemente, nos ayude a solucionar retos que hasta ahora el ser humano no había podido conquistar. Para que esta revolución sea buena para todos, debe ser justa e inclusiva. Debe ser humana” , dijo.

En una carta dirigida a los stakeholders, el propio Álvarez-Pallete afirmó que “las compañías que no asuman su responsabilidad en este nuevo mundo dejarán de ser relevantes en el corto plazo. Los directivos que no nos comprometamos con el largo plazo y la sostenibilidad no estaremos siendo responsables”.

“Nos corresponde imaginar, diseñar y construir la compañía que queremos ser en el futuro. Lo hemos hecho, la hemos imaginado, la hemos diseñado y queremos empezar a construir el camino hacia ella”, añadió.

El nuevo plan de acción de la empresa de comunicaciones se ejecutará en torno a cinco decisiones estratégicas. Estas son:

Focalizar la inversión y crecimiento en los cuatro mercados más importantes de la compañía: España, Brasil, Alemania y Reino Unido

La creación de Telefónica Tech

La creación de Telefónica Infra

Un spin-off operativo bajo una única sociedad de los negocios en Hispanoamérica

Redefinición del Centro Corporativo.

La empresa de comunicaciones proyectó que con la implementación de todas estas medidas se genere, entre otros efectos, más de 2,000 millones de euros adicionales de ingresos y dos puntos porcentuales de mejora en el margen de flujo de caja operativo (OpCF) en 2022.

Con este plan, la española quiere también iniciar una nueva forma de comunicar a los mercados. En virtud de ella, durante los próximos meses Telefónica irá informando de detalles adicionales derivados de esta nueva organización.

-Los países claves de Telefónica: España, Brasil, Alemania y Reino Unido-

En la actualidad España, Brasil, Alemania y Reino Unido constituyen los cuatro mercados principales para Telefónica .

Aunque a cierre del tercer trimestre de 2019 el grupo estaba presente en 14 países, e stos cuatro concentraban 218,1 millones de accesos (el 63% del total) y el 80% de ingresos, Oibda y flujo de caja operativo (OpCF).

El nuevo plan de la compañía pasa por priorizar el grueso de sus inversiones en estos cuatro mercados, mejorando la oferta y los servicios que se ofrecen a los clientes, con la palanca que ofrece la relación existente con millones de usuarios en mercados relevantes y con potencial de crecimiento en esta nueva fase.

“En definitiva, concentrar los recursos en los mercados de más valor”, apuntó.

A la par se priorizará también la inversión para la modernización y despliegue de la red, así como para la digitalización de la compañía, que permita mejorar el servicio y la atención a los clientes y capturar eficiencias.

Bajo la dependencia del consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, se mantiene a los actuales cuatro responsables de estos mercados: Emilio Gayo (España), Christian Gebara (Brasil), Mark Evans (Reino Unido) y Markus Haas (Alemania).

-Telefónica Tech-

Otra de las novedades del nuevo plan de acciones de Telefónica es el nacimiento de T elefónica Tech para impulsar el crecimiento y atraer inversores. Esta unidad aglutinará los negocios digitales con alto potencial de crecimiento y que pretende ser el socio que acompañe a otras compañías en su transformación digital.

Inicialmente en esta unidad se desarrollarán tres negocios: ciberseguridad, IoT/Big Data y cloud.

Se quiere impulsar el crecimiento de estas actividades que, de forma agregada, ya están logrando subidas de facturación por encima del 30%. Esta unidad se podrá expandir en el futuro si aparecen nuevas oportunidades de negocio con dicho potencial.

Del mismo modo, está abierta a adquisiciones que complementen el portafolio tal y como se ha venido haciendo en los últimos años . En Telefónica Tech se integrarán las unidades dedicadas actualmente a la prestación de los citados servicios, con el fin de focalizar aún más la gestión y conseguir la escala que permita atraer el talento tecnológico adecuado.

Con procesos más ágiles, eficientes y la palanca que puede dar la incorporación de nuevos socios se quiere, acelerar de forma exponencial el crecimiento de estos negocios, refiere la firma.

Esta unidad será la que entregue la oferta de valor que los equipos comerciales de cada país ofrecerán a los clientes.

Además, se pretende exportar la propuesta a otros países en los que Telefónica no está presente mediante acuerdos con otras compañías . Se espera que esta unidad genere más de 2,000 millones de euros de ingresos adicionales en el año 2022.

El CEO de esta nueva sociedad será José Cerdán, hasta ahora responsable Global del segmento B2B en Telefónica, reportando al consejero delegado.

-Telefónica Infra-

Asimismo, se crea Telefónica Infra para aflorar el valor de activos y acelerar el crecimiento.

Con el 50.01% de Telxius como primer activo, Telefónica Infra nace para aglutinar las participaciones accionariales de Telefónica en vehículos de infraestructuras de comunicaciones, dando servicio a terceros operadores e incorporando socios.

Por medio de Telefónica Infra, se persigue poner en valor un portafolio único de activos, enfocándose en el desarrollo y monetización de torres, sistemas de antenas distribuidas, data centers -incluido EDGE-, proyectos greenfield de fibra o cables submarinos, entre otros.

Telefónica Infra está abierta a distintos esquemas de participación accionarial (mayoritaria o minoritaria), y a los mejores socios para cada uno de los tipos de activo.

También bajo dependencia de Ángel Vilá, el CEO de Telefónica Infra será Guillermo Ansaldo, quien ha liderado hasta la fecha la unidad Global de Recursos Globales del Grupo Telefónica.

-Una única sociedad de los negocios en Latinoamérica-

La cuarta iniciativa constituye la creación de una unidad que aglutine los negocios de Telefónica en el resto de países de Latinoamérica (todos salvo Brasil) donde hoy opera.

“La historia de nuestra compañía no se entiende sin la apuesta desde hace 30 años por Latinoamérica, que ha hecho de Telefónica una compañía mejor. Siempre hemos mostrado un fuerte compromiso por la región, incluso en sus momentos más difíciles”, recordó el presidente ejecutivo de la compañía.

“ Nuestras operaciones en Latinoamérica eran hasta hace unos años el motor de crecimiento de la compañía. Sin embargo, las condiciones particulares en estos mercados han impactado en la evolución de los negocios, mermando su contribución en los últimos años por distintos motivos y a pesar de los enormes esfuerzos de los equipos locales, que siempre han mostrado un fuerte compromiso ”, argumentó Álvarez-Pallete.

Ante esta realidad, se crea una unidad que contará con un equipo de gestión específico y diferencial al del resto del Grupo, que tendrá como objetivo fundamental la atracción de inversores y la obtención de potenciales sinergias con otros agentes de los mercados, con una filosofía de garantizar y maximizar el servicio que le ofrece a sus clientes.

Con este spin-off operativo, Telefónica inicia una revisión estratégica de su portafolio en Hispam con el doble objetivo de modular la exposición a la región, al tiempo que se crean las condiciones para maximizar su valor vía crecimiento, consolidación y posibles operaciones corporativas.

Esta unidad estará liderada por Alfonso Gómez, actual responsable de Hispam Norte, que cuenta con una gran experiencia en el sector telco en el mercado latinoamericano.

-Nuevo modelo organizativo-

La quinta de las iniciativas persigue responder a la necesidad de ganar agilidad en la implementación de los cambios necesarios para dar un mejor servicio a los clientes y aprovechar las escalas y sinergias del grupo, alegó la empresa.

“En los últimos años hemos lanzado distintas iniciativas para capturar los beneficios de la digitalización, consiguiendo importantes avances hasta la fecha. Ahora, para ganar agilidad y acelerar la ejecución de nuestra estrategia, es el momento de evolucionar nuestro modelo operativo”, explicó el presidente ejecutivo de Telefónica.

Por ello, continúa, se adaptará el rol y funcionamiento del centro corporativo a la nueva realidad, “poniendo el foco en aquellas actividades que aportan un valor diferencial al resto de unidades y que nos permiten capturar el valor de la escala, eliminando algunas duplicidades existentes con las estructuras de los países” y con “un mayor nivel de ambición en los planes de simplificación y digitalización de las operaciones”.

A continuación, se incluye el organigrama del nuevo Comité Ejecutivo del Grupo Telefónica: