“Hay un interés de las empresas brasileras en participar en todas las licitaciones, especialmente los proyectos que tiene el gobierno peruano en infraestructura básica como saneamiento y construcción de carreteras, entre otros, en general”, comentó. Por su parte, el jefe de la sección de Promoción Comercial, Inversiones y Turismo, João Ijino, destacó que una de las principales características de las inversiones brasileñas es que da trabajo, principalmente, a mano de obra local.

Una prueba de ello, dijo, se ve en el proyecto de irrigación Olmos cuya planilla está integrada, esencialmente, por peruanos.

“Una de las características de las grandes empresas brasileñas, con inversiones en el extranjero, es que asimilan la mano de obra local y apenas el 1% de sus funcionarios son brasileros”, sostuvo Felipe Carlos Antunes, ministro consejero de la embajada. Asimismo, agregó que otra característica es su aporte social, ya que hacen obras al interior del país y están en permanente contacto con las autoridades locales para abordar necesidades sociales.

En ese contexto, el embajador afirmó también llama la atención de las firmas brasileñas el rubro de tecnología. Ya una compañía de su país participará en la licitación del Poder Judicial para el uso de un software que permitirá la automatización de los procesos judiciales, que se hace ya en São Paulo, y que se proyecta implementar en Perú.

Mecanismos luego de Odebrecht

El diplomático reconoció que el caso Lava Jato ha sido una mancha que impacto, en cierta medida, la confianza sobre las inversiones brasileñas. En esa línea, aseguró que es un capítulo aprendido ya que Odebrecht (ahora Novonor), la cara más visible del caso, ha cumplido con todos los acuerdos suscritos con la justicia peruana.

Además, continuó, es una empresa que tiene un sistema de compliance implementado, nuevos ejecutivos al mando y ha cambiado completamente su accionar, la que está auditada al milímetro e incluso ha mostrado su interés de continuar invirtiendo en Perú, ya que está presente en cuatro proyectos.

Sobre las nuevas empresas brasileñas interesadas en participar en licitaciones públicas, afirmó que están dispuestas a suscribir cláusulas anticorrupción y a cumplir lo que establece los contratos. “No hay empresas brasileñas de la que no tenga la certeza que no se va hacer nada que no este escrito en los contratos”, acotó el jefe de Promoción Comercial, Inversiones y Turismo.

“Estamos seguros que las empresas brasileñas tienen cosas positivas que aportar (al Perú). Empujamos una diplomacia de vuelta a la página, ya que no es posible que la relación se estanque”, subrayó, Baena Soares.

El ministro consejero de la embajada destacó, además, el interés de las firmas ya presentes en Perú en continuar invirtiendo: prueba de ello son los proyectos previstas para este año de dos compañías emblemáticas como Vicunha Perú, en el rubro textil, y el proyecto de irrigación Olmos, en el agrario.

“Los ejecutivos de Olmos, por ejemplo, nos han adelantado que tienen interés en la expansión del proyecto”, mencionó. A la fecha, la inversión extranjera directa de Brasil en Perú llega ya a los US$ 2,000 millones, convirtiéndose en el séptimo inversor directo.

Comercio transfronterizo

Uno de los objetivos de la gestión del embajador Clemente Baena Soares es la de fortalecer el comercio transfronterizo, tomando en cuenta que en la frontera de Perú con Brasil hay 30 millones de consumidores, en la parte de brasileña, que pueden consumir productos peruanos.

Con esa mirada es que actualmente está habilitada una mesa técnica en la que participan funcionarios del ministerio de Agricultura de Perú y Brasil para facilitar el ingreso de productos nacionales y fomentar el comercio, destrabándose medidas técnicas y burocráticas que impiden el arribo de tomates, uvas, carne de cerdo, entre otros productos locales.

El objetivo a fin de año es continuar liberalizando las entradas de más productos peruanos a la frontera con Brasil como parte de esta mesa de trabajo. Igualmente, en materia bilateral, comentó que está pendiente la ratificación, del parlamento peruano, del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y la República Federativa del Brasil, suscrita en abril de 2016.

Esta debe ser enviada por el Ejecutivo al Congreso nacional para su aprobación, hecho -que hasta ahora- no ha ocurrido para su vigencia.

