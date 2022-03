El foco de Tecnofarma Perú no pasa solo por el reciente acuerdo que suscribieron con Moderna, a través de su casa matriz Adium, para la distribución y comercialización en el país de Spikevax, la vacuna contra el COVID-19. Su gerente general José Antonio González, gerente general del laboratorio en Perú, dice que se preparan para mejorar su presencia en otras áreas terapéuticas con entre cuatro y seis Lanzamientos.

Con ello, esperan tener un 2022 con un cierre a doble dígito, similar al que tuvieron en 2021. “Pudimos cerrar como una de las empresas con mejor desempeño del sector”, agrega.

Por ello, ahora pone mayor énfasis en sus lanzamientos que, según explica, van en línea con su calendario establecido en líneas de cardio, neurociencia, gastroenterología y en su división de especialización, que incluye oncología y enfermedades raras.

“En sí hemos captado diferentes especialidades de forma transversal, porque llevamos la licencia de marcas de prestigio internacional, como las que sumamos con el acuerdo que cerramos hace unos meses, en 2021, con Eli Lilly, con productos para el tratamiento de diabetes, y reforzamos nuestro portafolio con la compra en enero de marcas a Takeda”, comentó el ejecutivo.

Cabe precisar que esta cartera de productos son, en su mayoría, activos de gastroenterología con receta como Pantoprazol, Alevian, Dexlansoprazol, Riopan y Faktu.

En avance

Además, ya en 2021 reforzaron la parte oncológica con varios lanzamientos. “Es todo un reto porque es un modelo de negocio más complejo debido a que son diferentes etapas y procesos, la Digemid lo mira con más cuidado. Hasta ahora ya hay varios que están avanzados con aprobación pero hay que seguir los procesos de importación y que llegue a la cadena de distribución”, refiere el ejecutivo.

Si bien la empresa no tiene planta en Perú y se provee de los demás centros de producción que tiene su matriz en otras partes de la región, el ejecutivo destacó la estrategia logística que vienen aplicando desde el año pasado con el fin de contar con el suministro adecuado por la mayor demanda, principalmente por el COVID-19.

“Por ahora no hay planes pero no lo descartamos, tal vez por un nuevo sector donde no estamos compitiendo”, comentó.

Los datos