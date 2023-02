¿Cómo se enmarca la compra de Servicios Aéreos Integrados (SAI) de Colombia a Avianca, en el proceso de expansión de Talma?

En nuestro plan estratégico, una de las líneas de acción es el crecimiento internacional. Es una medida defensiva que busca reducir riesgos, de no depender tanto de un mercado geográfico. Hicimos nuestro primer proyecto de expansión en el 2010 comprando dos empresas en México, y desde ahí hemos ido también a Ecuador, Colombia, y ahora hemos adquirido a un nuevo competidor dentro de Colombia, lo cual de alguna manera fortalece el liderazgo que ya teníamos. Éramos fuertes en Colombia, pero no en Bogotá, y este competidor (SAI) es muy fuerte en Bogotá, entonces nos complementamos bastante bien.

¿Lasa -empresa que ya operaba Talma- estaba más fuera de Bogotá?

Sí, aunque Colombia es un país muy descentralizado, tienes aeropuertos de más de 100 vuelos, que no tenemos en el Perú. Eso hace que las operaciones de Lasa en los vuelos domésticos sean más o menos 350 o 360 al día; y de esos, en Bogotá eran como 60. Y SAI maneja como 250 vuelos, más del 80% en Bogotá. Entonces esa complementariedad es muy buena porque hace mucho sentido la transacción.

¿Cómo se dio la compra de SAI?

Fue una negociación muy larga, de más de tres años, con la pandemia en el medio, que cambió la estructura de la transacción. Firmamos el contrato de compra venta de acciones el 26 de marzo (del 2022) y lo que tocaba después era pedir la autorización a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que se tomó un tiempo en hacer la evaluación y nos autorizó, con algunas remediaciones que hemos cumplido. Después de eso tocó hacer el ‘take over’ (toma de control).

Así, ¿qué posición alcanzan en Colombia?

Una posición de líder con alrededor de 70% en el mercado colombiano, que el año pasado manejó 50 millones de pasajeros.

Con ello, ¿Talma culmina su proceso de expansión internacional?

No, tenemos cuatro proyectos, dos de los cuales están juntos. Uno está en un mercado donde ya estamos, en México; otros dos en Centroamérica; y otro en un país de Sudamérica. Por lo menos uno se podría concretar este año.

Se supo del interés por Brasil, ¿hablamos de ese país?

No, es otro país del sur de Sudamérica.

Y de esa manera, ¿qué tanto pesaría la operación peruana en el consolidado de Talma?

Hoy es menos del 50%. Ya cumplimos el objetivo de no depender tanto de un sólo mercado, que es el peruano.

¿Perú sigue siendo el primer país?

Depende del negocio. Estamos en el negocio de carga aérea, donde tenemos operaciones en el Perú, Ecuador y en México; y en los negocios de rampa, en el que estamos en el Perú, Ecuador y Colombia. En el negocio de rampa, por ejemplo, ya Perú es 35% o 40%; y en los negocios de carga, es como 50% más o menos. El objetivo es que los accionistas de Talma no dependan tanto de un solo mercado. Ahí diversificas no solo el riesgo comercial y operacional, sino el político y financiero.

¿Qué tamaño le quedaría a Perú tras las cuatro compras?

No todos los penales son goles; no creo que se concreten todas las oportunidades. No estamos seguros (del porcentaje que tendría Perú), pero es positivo tener operación diversificada en América Latina. Ya tendríamos un quinto país, y espero un sexto.

Oportunidades en el Perú

¿Todavía hay espacio para crecer en el Perú?

Después de la pandemia el sector de aviación en el Perú ha sido el más lento en recuperarse, tanto en carga como en rampa. Estamos al 85% (de la pre-pandemia) a nivel general en vuelos domésticos e internacionales.

¿Cómo les ha impactado el cierre de aeropuertos por las protestas?

En vuelos domésticos a octubre ya estábamos a niveles prepandemia, pero hemos tenido más de 1,600 vuelos cancelados entre diciembre y enero, hablando de Talma. Tenemos algunas preocupaciones, porque más allá de un vuelo cancelado, el efecto hacia el futuro es mayor cuando no hay turistas que quieran venir. El proceso de recuperación que estaba más o menos bien hasta octubre, lo vemos complicado.

¿Hay proyecto en aeropuertos de provincias?

Los proyectos (que teníamos) no se han materializado. Hemos tenido reuniones con distintos actores del mercado. Tenemos participación con ADP (del mismo grupo empresarial), que pone la infraestructura necesaria para que operadores atiendan una demanda determinada (de carga), que principalmente son productos agroindustriales que exportamos. Mucho del producto protagónico de exportación aérea se está yendo por vía marítima. Es muy difícil que un flete aéreo compita con el flete marítimo.

Resultados del 2022

¿Cómo cerró Talma el 2022?

Cumplimos el presupuesto trazado en todos los países. En el caso de Perú, los eventos recientes están complicando los vuelos domésticos, pero somos optimistas de que recuperaremos el ritmo de crecimiento. En Colombia, con esta adquisición somos mucho más optimistas; en Ecuador también.

En México, en 90 días, debe empezar la operación en nuevo aeropuerto que atiende a la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y somos la única empresa internacional que tiene almacenes ahí. Todas las operaciones de cargueros, que son 17 a 18 dependiendo del día, deberán pasar por este aeropuerto. Ya estamos preparados. Somos la única empresa que tiene almacenes en los tres aeropuertos que atienden a la Ciudad de México.

¿El desempeño del 2022 implicó un crecimiento?

Si, de 25% con crecimiento inorgánico, sobre el 2019.

Y más allá de número, ¿cómo viene la rentabilidad de la operación?

Definitivamente hemos enfrentado un entorno muy inflacionario, y hemos tenido desafíos y hemos desarrollado proyectos de eficiencia. Salimos de la pandemia mucho más eficientes. Se perdió mucho, pero también se ganó mucho. Hemos mantenido los niveles de rentabilidad.

Proyecciones

¿Cuál es la perspectiva para el 2023?

Vemos un año de crecimiento, aunque un poco menos que el 2022. Lo vamos a cumplir en todos los países, incluido el Perú.

¿Carga y rampa apoyarían de igual manera los resultados?

Si, ambas apoyando en la misma magnitud. Tenemos otras líneas de negocio como gestión de pasajeros, manejo de mostradores de pasajeros, mantenimiento en línea de aviones, una escuela con acreditación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y autoridades de aeronáutica civil, que son importantes pero menores desde el punto de vista económico.

¿Hay cambios de equipos e inversiones en infraestructura?

Nuestro negocio exige capex de renovación de equipos y eso se mantiene. Luego están las inversiones en compra de empresas. Tenemos un proyecto de varios millones de dólares en El Dorado (Colombia), donde estamos construyendo una nueva base de mantenimiento y una terminal de combustibles para estos nuevos equipos, que debería estar lista en año y medio. También estamos construyendo un nuevo taller de mantenimiento en Lima. Somos ya 11,500 personas en Talma y 4,500 solo en Perú.

¿Cuál es la proyección en México?

En el negocio de carga tenemos la operación en el nuevo aeropuerto y un proyecto para diversificarnos. Hemos incursionado este año con carga de e-commerce en México, que son vuelos que vienen desde China.

¿Y en Ecuador?

Usando la plataforma que tenemos en el país, con la compra de Generalair el año pasado, hemos dado un paso adicional y ahora estamos entregando el servicio de carga en Guayaquil. El objetivo es luego mirar Quito a través de una operación inorgánica.





FICHA BIOGRÁFICA

Nombre: Arturo Cassinelli.

Cargo: Gerente general corporativo de Talma

Edad: 52 años.

Profesión: Administrador de Empresas por la Universidad de Piura.

Trayectoria: 30 años en el sector de comercio exterior.

Hobbies: Leer, trotar y viajar.