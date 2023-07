La facturación de Sumtec, firma peruana especializada en tecnologías de la información, repuntó 30% en el 2022, al llegar a los US$ 37 millones. El primer semestre de este año cerró ventas por US$ 25 millones y proyecta llegar a diciembre con US$ 60 millones. La proyección al 2024 es superar los US$ 80 millones.

Los resultados alcanzados hasta ahora y los estimados para más adelante se sustentan en el crecimiento de las redes de fibra óptica. Sumtec provee de hardware principalmente a empresas del sector telecomunicaciones y operadoras de cable al interior del país. Impacta en aproximadamente 2,500 hogares a diario. La meta es llegar a 3,000 a fin de año. "El país necesita cerca de siete millones de enlaces de fibra y apenas se tiene una penetración de entre 15% a 20%", comentó a Gestión el director comercial de Sumtec, Jorge Lay. LEA TAMBIÉN Los resultados de Sumtec frente a la nueva realidad y la estrategia para seguir creciendo En los últimos tres años, la mayor parte de la facturación Sumtec proviene de los carriers de fibra optica (operadores que proporcionan conexión a Internet). "Esperamos que la demanda por los servicios corporativos se reactive conforme avance la economía. Lo que mueve a un mercado como el nuestro son compañías que facturan entre S/ 4 millones y S/ 10 millones", puntualizó. LEA TAMBIÉN Conexiones de fibra óptica impulsan crecimiento de Sumtec a US$ 45 millones este año Acuerdo Sumtec también apunta al sector corporativo, por lo que a fines del 2022 suscribió un acuerdo con Avaya, empresa especializada en comunicaciones unificadas y colaboración en la nube. Participarán de un proyecto en conjunto que supera los 15,000 usuarios a nivel nacional. Como parte del acuerdo, Sumtec pondrá a disposición de sus clientes el portafolio completo de soluciones de contact center, comunicaciones unificadas y colaboración en la nube de Avaya. "Con este acuerdo se superarán los US$ 5 millones a US$ 6 millones anules (en ingresos)", adelantó Lay. Otros socios de Sumtec son Hillstone para soluciones de ciberseguridad; Huawei Enterprise para renovación de redes, wifi, centro de datos y sistemas de almacenamiento; y Hickvisión para soluciones de seguridad electrónica, IIoT (internet de las cosas industrial, por sus siglas en inglés) y ciudades inteligentes.