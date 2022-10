Juan Antonio Rozas, country manager de Statkraft Perú, señaló que la compañía ya es un productor 100% renovable, pues su generación en el país es totalmente hidroeléctrica. Sin embargo, tienen la ambición de crecer con centrales de energía no convencional.

“Hay toda una organización trabajando en el desarrollo de proyectos solares y eólicos”, comentó a Gestión, tras referir que apuntan a iniciativas desde cero o “greenfield” ante la escasez de opciones de compra de este tipo de centrales en Perú.

Para ello, prueban distintos tipos de paneles en un laboratorio solar cerca de la central hidroeléctrica de Malpaso (Junín). Asimismo, han instalado una torre de medición de viento de 120 metros en el norte, en una antesala a proyectos de gran escala.

“Ahora tenemos, como lo más concreto, dos proyectos; pero la idea es tener una cartera de al menos cinco o seis proyectos dentro de poco”, indicó, tras precisar que las iniciativas están en fases de estudios y una probable construcción iniciaría el 2025.

¿Solar o eólica? Las ventajas de cada una

Consultado por la preferencia por algún tipo de energía no convencional para comenzar a desarrollar dicha cartera, Rozas reconoció que los proyectos solares son menos complejos de construir. Sin embargo, las centrales eólicas ofrecen una ventaja particular no solo a la empresa, sino también al país.

Y es que, este tipo de centrales pueden complementar estacionalmente a las plantas hidroeléctricas, que dejan un “vacío” en épocas de estiaje. Hoy, esa menor producción es compensada con generación térmica, a base de gas natural.

En Perú, la generación eléctrica es 60% hidráulica; y en Statkraft, que opera nueve centrales de 450 megavatios (MW) en total, es el 100%.

Sobre la posibilidad de incorporar más capacidad hidroeléctrica, Rozas explicó que no contemplan más proyectos “greenfield”, pero sí podrían evaluar adquisiciones. Sin embargo, refirió que tampoco hay muchas ofertas.

A partir de esa estrategia de desarrollo o incorporación de centrales, Statkraft Perú mantiene su meta de incrementar su producción eléctrica en hasta 25% al 2025.

La operación hidroeléctrica

Respecto a la operación de las centrales hidroeléctricas de Statkraft Perú, Rozas afirmó que la modernización de dichas instalaciones permite seguir incrementando la producción. A septiembre del 2022, el aumento fue de 0.3% frente al 2021. En tanto, los ingresos crecieron aún más (6.8%) en el mismo periodo y llegaron a US$ 107 millones, apoyados también por la subida del costo marginal de energía debido a cambios en la declaración de precios del gas por parte de empresas térmicas.

Por su parte, el Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la empresa se elevó en 12% a US$ 58 millones, mientras la demanda energética del país ya está en línea con los registros de la pre-pandemia.

“Ya vamos en la máxima demanda del sistema, en 7,300 o 7,400 megavatios (MW). La electricidad o la venta de cemento son indicadores de cómo va la economía. Las cosas van bien, deberían ir mejor, requerimos más Quellavecos para que haya más demanda, pero en líneas generales el 2022 pinta bien para nosotros”, dijo.

Proyectos solares y eólicos por 20,000 MW

Sobre el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES), afirmó este mes que hay iniciativas solares y eólicas por 20,000 MW “dando vueltas” en dicho organismo.

También dijo que se necesita mayor demanda para viabilizar dichas iniciativas, que ya no requieren de subsidio o esquemas especiales del Estado al haber alcanzado una competitividad económica adecuada.

En el evento Perú Energía 2022, además advirtió que la falta de un mayor despliegue de líneas de transmisión para conectar los futuros proyectos eólicos y solares al sistema eléctrico nacional también limitan su ejecución.

A la fecha, las fuentes renovables no convencionales aportan alrededor del 5% de la producción de energía en Perú. A partir de los nuevos proyectos en marcha (a cargo de Enel y Engie), dicha participación subiría al 10% en el 2023.