Kitu Life Inc., la startup detrás de Super Coffee que cuenta con Jennifer López y Alex Rodríguez entre sus inversionistas, duplicó con creces su valoración con su última ronda de financiación a más de US$ 500 millones.

Durable Capital Partners de Henry Ellenbogen lideró la ronda de US$ 106 millones. Entre otros participantes se incluyen LivWell Ventures, la oficina familiar del director ejecutivo de Nutrabolt, Doss Cunningham , la rama de riesgo de 7-Eleven Inc., el director ejecutivo de Boston Beer Co., Dave Burwick , el expresidente de Anheuser-Busch, Dave Peacock , el cofundador de Deep Eddy Vodka y Sweet Leaf Tea Co., Clayton Christopher , y el ex director financiero de Amplify Snack Brands Inc., Brian Goldberg .

“Hemos recorrido un largo camino desde el dormitorio de nuestro hermano pequeño”, dijo el director ejecutivo, Jim DeCicco quien fundó Kitu Life en el 2016 junto con sus hermanos, Jake , ahora director de ingresos, y Jordan , director de operaciones de la empresa. Actualmente, Super Coffee está disponible solo en 40% de los puntos de venta minoristas de EE.UU., señaló. “Esta asociación con Durable impulsará nuestra expansión de distribución, al tiempo que nos permitirá invertir en publicidad a nivel nacional y en esfuerzos de construcción de marca”.

La compañía, que se describe a sí misma como el tercer mayor fabricante de café embotellado en EE.UU., detrás de Starbucks Corp. y Dunkin ‘Brands Group Inc., planea utilizar sus nuevos fondos para desarrollar la distribución dentro de los canales de conveniencia y masivos.

Los productos Super Coffee ya están disponibles en minoristas como Walmart Inc., Target Corp., CVS Health Corp. y Whole Foods de Amazon.com Inc. En abril, Kitu nombró a la exejecutiva de Amazon.com Rosanna Godden , que trabajó en la adquisición de Whole Foods, como directora financiera.

“Estamos profundamente impresionados con lo que los hermanos DeCicco han logrado en tan poco tiempo”, dijo Barry Henderson , socio de Durable, en un comunicado enviado por correo electrónico, señalando su búsqueda de un crecimiento sostenible a largo plazo mediante el aumento de la distribución y la participación de mercado y construyendo “una empresa de plataforma sólida para otros productos de estilo de vida saludable”.

Las bebidas se han convertido en una categoría de inversión popular para las celebridades, que han invertido dinero en productos como BodyArmor y Athletic Greens.

Kitu ha dicho que buscará eliminar el exceso de azúcar de la dieta de los estadounidenses a través de Super Coffee. El año pasado, la compañía dijo que sus productos, que incluyen bebidas listas para beber, cápsulas, cremas y posos, eliminaron el equivalente a 4.4 millones de libras de azúcar. Cuenta con el brazo de innovación de Anheuser-Busch InBev NV, ZX Ventures, entre sus inversores, y AB InBev como socio de distribución.

La compañía ha intentado crear conciencia de marca a través de un desafío de TikTok, una selección de listas de reproducción en Spotify y activaciones en puntos de actividad física, incluidos Barry’s Bootcamp y SoulCycle.

A mediados del 2020, Kitu recaudó US$ 25 millones en una ronda liderada por Skyview Capital. En setiembre pasado, López y Rodríguez realizaron una inversión conjunta en la empresa, luego valorada en más de US$ 240 millones, según un comunicado en el momento. Desde entonces, las dos celebridades se separaron.