La plataforma chilena Lomi, que unifica la oferta de productores locales (frescos, orgánicos y veganos) y marcas masivas bajo un modelo de quick commerce, empezará a operar en el Perú a más tardar en abril de este año. Luego entrará al mercado colombiano, y más adelante planea explorar las plazas de México y Brasil. Para lograr la expansión internacional y seguir consolidándose en Chile, la startup está cerrando una ronda de inversión en la que espera levantar US$ 5 millones.

“Lomi se encarga de proveer al consumidor final productos frescos —como frutas, verduras o lácteos— y masivos —como arroces, tallarines o conservas— en una sola compra”, explica Francisco Leitao, cofounder y chief de Expansión y Estrategia de Lomi. Así, el cliente no tiene que desplazarse por diferentes ferias o tiendas especializadas para adquirir diferentes artículos.

En su primer año en el Perú, Lomi proyecta empezar a trabajar con unos 150 productores locales, tener entre tres y diez dark stores en Lima y contar con flota propia (motos eléctricas, bicicletas), así como con partners, para la distribución de las órdenes. Promete llegar al usuario final en 20 minutos. Tras poco más de un año de operación en Chile, la marca está presente en tres ciudades de allí, cuenta con 1.500 productos (SKU) en siete dark stores y apoya a aproximadamente 270 productores locales.

El ticket promedio en Lomi oscila entre los US$ 25 y los US$ 45 a la semana aproximadamente, frente a los entre US$ 10 y US$ 12 de una compra express. “Es una compra planificada, y no tan pequeña como la de conveniencia, pues incluye frutas, verduras, congelados y productos de despensa”, revela Leitao. El tipo de usuario de Lomi son principalmente las mujeres mayores de 25 años.

Parte de la propuesta de Lomi es también potenciar el comercio justo. En Chile, por ejemplo, el pago a proveedores tarda siete días como máximo. Además, no se les cobra por el espacio o la reposición en las tiendas. “La idea es ayudar a los productores locales en las grandes urbes para que puedan competir de igual a igual con los supermercados ya consolidados”, sostiene Leitao.