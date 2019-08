Spotify Technology SA tiene previsto vender una versión más cara de su servicio de música en Escandinavia, una prueba para ver si puede aumentar los precios en todo el mundo, según personas familiarizadas con el asunto.

Spotify aumentará el precio de su plan familiar en aproximadamente un 13%, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el aumento no se ha anunciado. La prueba no significa que Spotify vaya a aumentar los precios en otros lugares o que lo haga de forma permanente en Escandinavia, dijeron. La compañía rehusó hacer comentarios.

El aumento de los precios podría impulsar los ingresos en los mercados donde Spotify ya tiene una fuerte presencia. La compañía tiene su sede en Estocolmo, y su servicio de música predomina en todo el norte de Europa. El plan familiar actual cuesta alrededor de US$ 15 al mes y permite que hasta cinco personas usen el servicio. Spotify también ha probado un plan llamado Premium Duo que ofrece dos suscripciones por 12.49 euros (US$ 13.91) al mes.

Los precios más altos podrían apaciguar a las compañías de música, que se han quejado de la caída de ingresos por usuario y que han cuestionado por qué Spotify no usa su posición de liderazgo en el mercado para subir los precios. La media de precios pagados por los suscriptores de Spotify ha disminuido desde hace algunos años debido a los descuentos para atraer nuevos clientes y al creciente uso de planes familiares.

Con 108 millones de clientes de pago, Spotify es el mayor servicio de música de pago del mundo, y es poco probable que vaya a ceder el trono pronto. La compañía dice que está creciendo más rápido que su competidor más cercano, Apple Music, que también cobra US$15 al mes por un plan familiar y tenía aproximadamente 60 millones de clientes a mediados de año.

Pero Spotify sigue registrando pérdidas. La compañía se ha mostrado reacia a aumentar los precios porque aún se encuentra en una etapa de crecimiento, confiando en los descuentos para mantener a los clientes actuales y atraer a nuevos a medida que los usuarios se acostumbran a la reproducción a demanda. Si bien la compañía ha crecido rápidamente, solo una minoría de oyentes de música en todo el mundo han adoptado la tecnología. Los ejecutivos de Spotify han dicho que el mercado al que se dirigen es de al menos mil millones de personas.

Principales mercados

América del Norte, América Latina y Europa representan más del 80% de la base de clientes de Spotify. La compañía está dando un gran impulso al negocio en Asia, donde ha vendido su servicio a precios bajos para competir con actores locales y alternativas gratuitas como YouTube.

Spotify también está bajo presión de la competencia. Ofrece más o menos el mismo producto que Apple Inc., YouTube y Amazon.com Inc.: millones de canciones disponibles a pedido, así como listas de reproducción y podcasts.