Sony Corp. trabaja las 24 horas para fabricar sus sensores de imagen solicitados, sin embargo, incluso una operación de día y noche no ha sido suficiente para lograrlo.

Por segundo año consecutivo, la compañía japonesa operará sus fábricas de chips de manera continua durante las vacaciones para tratar de satisfacer la demanda de sensores utilizados en las cámaras de los teléfonos móviles, según Terushi Shimizu, jefe de la unidad de semiconductores de Sony. El gigante de la electrónica está duplicando con creces su gasto de capital en el negocio a 280,000 millones de yenes (US$ 2,600 millones) este año fiscal y, además, está construyendo una nueva planta en Nagasaki que entrará en funcionamiento en abril de 2021.

“A juzgar por cómo van las cosas, incluso después de toda esta inversión en la expansión de la capacidad, aún podría ser insuficiente”, dijo Shimizu en una entrevista en la sede de Tokio. “Tenemos que disculparnos con los clientes porque simplemente no podemos fabricar suficientes sensores”.

Ahora es común ver tres lentes en la parte posterior de un teléfono, ya que los fabricantes se apoyan en las especificaciones de la cámara como un número específico para impulsar a los clientes a actualizar sus teléfonos. Los últimos modelos de Samsung Electronics Co. y Huawei Technologies Co. cuentan con resoluciones superiores a 40 megapíxeles, pueden capturar imágenes de gran angular y vienen con sensores de profundidad. Apple Inc. este año se unió a la contienda con una cámara triple en su iPhone 11 Pro. Es por eso que incluso a medida que el mercado de teléfonos inteligentes se estanca, las ventas de sensores de imagen de Sony siguen creciendo.

“La cámara se ha convertido en el mayor diferenciador para las marcas de teléfonos inteligentes y todos quieren que sus fotos y videos en las redes sociales se vean bien”, dijo Masahiro Wakasugi, analista de Bloomberg Intelligence. “Sony está manejando muy bien esta ola de demanda”.

Actualmente, los semiconductores son el negocio más rentable de Sony después de PlayStation. La compañía en octubre elevó su perspectiva de ingresos operativos para la unidad de chips de 38% a 200,000 millones de yenes en el año que finaliza en marzo de 2020, después de que las ganancias del segundo trimestre aumentaron casi un 60%. Sony pronostica que los ingresos de su división de semiconductores subirán un 18% a 1,04 billones de yenes, de los cuales los sensores de imagen representan el 86%.

Además, la compañía ha destinado gran parte de las ganancias en el negocio con planes de invertir alrededor de 700,000 millones de yenes (US$ 6,400 millones) en el período de tres años que termina en marzo de 2021. La mayor parte del gasto se destinará a aumentar la capacidad de producción mensual de los sensores de imagen a 138,000 unidades frente a las aproximadamente 109,000 actuales. Samsung, el mayor rival de Sony en este negocio, dijo en su último informe de resultados que también está impulsando la producción para satisfacer la demanda, que espera que se mantenga sólida “durante bastante tiempo”.

Sony dijo en mayo que controla el 51% del mercado de sensores de imagen medido por los ingresos y que apunta a una participación del 60% para el año fiscal 2025. Shimizu estima que la participación de Sony creció unos pocos puntos porcentuales este año solamente.

Sony ahora busca una nueva generación de sensores que pueden ver el mundo en tres dimensiones. La compañía utiliza un método denominado tiempo de vuelo que envía pulsos láser invisibles y calcula cuánto tiempo tardan en regresar para crear modelos de profundidad detallados. Esto ayuda a las cámaras móviles a crear mejores fotos de retratos al seleccionar con mayor precisión el fondo para difuminar, y también se puede aplicar en juegos móviles, donde se pueden mostrar personajes virtuales interactuando de manera realista con entornos del mundo real. Si se usa en la parte frontal del teléfono, los sensores de tiempo de vuelo permiten la captura de gestos con las manos y de movimientos faciales para avatares animados.

Samsung y Huawei ya han presentado modelos emblemáticos con sensores 3-D. Se rumorea Apple presentará una cámara 3-D en su línea en 2020. Shimizu declinó hacer comentarios sobre clientes específicos, pero dijo que Sony está lista para cumplir con lo que espera que sea un aumento significativo en la demanda el próximo año.

“Este fue el año cero para el tiempo de vuelo”, dijo Shimizu. “Cuando comencemos a ver aplicaciones interesantes de esta tecnología, las personas se motivarán para comprar teléfonos nuevos”.