Sony Corp. tiene previsto producir muchas menos unidades de la futura PlayStation 5 en su primer año de las que fabricó para la consola de generación anterior, según personas familiarizadas con el asunto.

El gigante tecnológico, con sede en Tokio, limitará la producción inicial en parte porque espera que las especificaciones ambiciosas de la PS5 afecten la demanda al elevar el precio de lanzamiento, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el tema es privado. La pandemia mundial de Covid-19 ha afectado los planes promocionales de Sony para el nuevo dispositivo, pero no su capacidad de producción, agregaron las personas.

La compañía ha dicho a los socios de ensamblaje que fabricaría de 5 a 6 millones de unidades de la PS5 en el año fiscal que finaliza en marzo del 2021, según otras personas que participan en la cadena de suministro de la máquina. Cuando Sony lanzó la PlayStation 4 en noviembre del 2013, vendió 7,5 millones de unidades en los dos primeros trimestres.

El precio más elevado de la PS5 también podría suprimir la demanda inicial. Los desarrolladores de juegos que han estado creando títulos para la próxima PlayStation anticipan que su precio será de entre US$ 499 y US$ 549. Matthew Kanterman, de Bloomberg Intelligence, señala que el aumento en los costes de los componentes elevarán el precio requerido por Sony para alcanzar el equilibrio financiero. Sony ha tenido dificultades para tomar una decisión sobre el precio de la PS5 debido a la escasez de componentes, informó Bloomberg News.

Un portavoz de Sony rehusó hacer comentarios.

De acuerdo con varias personas familiarizadas con los planes, Sony seguirá dependiendo de los modelos de PlayStation 4 como puente para atraer a nuevos usuarios a los servicios de red de la plataforma PlayStation mientras la PS5 sigue siendo limitada, dijeron las personas.

Actualmente, Sony vende la PS4 por US$ 300 y la PS4 Pro de gama alta por US$ 400. La compañía podría reducir estos precios en el momento del lanzamiento de PS5 para ganar nuevos suscriptores al programa de PlayStation Plus y el servicio de retransmisión de juegos PlayStation Now, dijeron las personas. El líder ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida, ha dicho que la compañía intentará aumentar los ingresos recurrentes en lugar de las compras únicas de equipos.

El volumen de producción de PS5 aún podría cambiar dependiendo de la situación de Covid-19, dijeron las personas. Sony ha pedido a los empleados que trabajen desde sus hogares para mitigar la propagación del virus, y su junta no ha podido reunirse para aprobar los planes comerciales para el año fiscal actual, incluidos los de la unidad PlayStation. Inicialmente se suponía que esa reunión tendría lugar en marzo.

Sony dijo el mes pasado que planea publicar los resultados para el año que finalizó en marzo el 30 de abril, pero podría verse obligada a retrasar la fecha debido a la pandemia.