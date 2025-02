El estudio, de hecho, evidencia que el 70% de los gerentes de recursos humanos y gerentes generales respaldan la implementación de estos programas de apoyo post-jubilación. Y entre los ejecutivos retirados la importancia de planificar se vuelve aún más evidente: el 97% de ellos la considera crucial.

“Esto refleja un nivel de inconsciencia entre los ejecutivos en actividad sobre los retos que implica la jubilación”, señaló Jaime Aguirre Guarderas, fundador de Phoenix Group.

El análisis también revela que el 35% de los ejecutivos en actividad considera que contar con un plan de continuidad de vida después de los 50 años les brindaría mayor claridad para proyectar su futuro, definiendo objetivos y acciones concretas. Para el 38%, esta iniciativa ayudaría a prevenir una posible dependencia familiar y a establecer metas claras para la jubilación, mientras que el 30% lo percibe como una herramienta clave para mantener su nivel de vida y garantizar su desarrollo personal.

Incluso, el 43% de los gerentes de recursos humanos y gerentes generales cree que estos programas serían altamente beneficiosos para sus equipos. Pese a todo lo que implica, ¿realmente los han puesto en marcha?

¿Por qué no se planifica el retiro laboral?

Según el estudio, el 40% de los ejecutivos aún no cuenta con un plan de continuidad de vida , mientras que el 60% está en proceso de elaborarlo. Las principales razones para no haber tomado acción son la falta de tiempo, el desconocimiento sobre cómo empezar (88%) y la falta de consideración sobre su importancia. Además, el 33% indica que no comprende con claridad su utilidad, no sabe cuándo enfrentará la jubilación o teme afrontar esta etapa.

Otro aspecto relevante, según el experto, es el tiempo que los ejecutivos dedican a esta planificación: solo el 23% le asigna el tiempo suficiente (es decir, 2 de cada 10), el 43% lo hace de manera esporádica y el 34% afirma no disponer del tiempo necesario. “En total, el 77% de los ejecutivos en actividad no invierte tiempo ni esfuerzo en planificar su futuro. Esto es preocupante, ya que no consideran que gran parte de la vida transcurre después de los 50 años”, advirtió.

¿Qué es un plan de continuidad de vida?

El especialista explica que este plan permite prepararse para una etapa que puede representar más de un tercio de la vida, considerando el aumento en la esperanza de vida y el tiempo transcurrido después de la actividad laboral dependiente.

“Es un periodo en el que ya no se perciben ingresos fijos y se dispone de mayor tiempo, por lo que es fundamental estar preparado. Además, la salud comienza a requerir más atención y cuidado, por lo que contar con una buena protección se vuelve clave”, señaló.

Guarderas aseveró que el plan de continuidad de vida permite identificar las actividades que una persona, como un ejecutivo, continuará desarrollando tras su jubilación. “Es construir una nueva actividad profesional que no implique un trabajo a tiempo completo, además de establecer diversas fuentes de ingresos que permitan mantener una estabilidad económica y un nivel de vida similar al que se tenía durante la vida laboral dependiente”, remarcó.

El experto destacó que la planificación es clave para evitar que el retiro se convierta en un salto al vacío. “No debe verse como algo que se afronta una vez fuera del mercado laboral, porque en ese momento ya es tarde y puede generar una pérdida de identidad. Es un proceso que debe trabajarse durante la etapa activa. El programa implica evaluar la situación de cada persona en las distintas dimensiones de la rueda de la vida. Además, requiere un acompañamiento progresivo para su implementación en los siguientes años”, subrayó.

Pero no todo está perdido. La investigación reveló que el 71% de los ejecutivos en actividad está interesado en recibir asesoría para elaborar un plan de continuidad de vida. Por otro lado, el 80% de los gerentes de recursos humanos y gerentes generales considera fundamental que los ejecutivos accedan a este tipo de programas durante su etapa laboral, permitiéndoles planificar con antelación su jubilación.

Asimismo, el 77% de estos directivos indicó que las empresas estarían dispuestas a contratar asesoría especializada para ayudar a sus ejecutivos en la planificación de su continuidad de vida, mientras que el 23% señaló que no existe interés en ello.

Ficha Técnica:

Técnica : encuesta online auto aplicada a través de la plataforma web GRM

: encuesta online auto aplicada a través de la plataforma web GRM Muestra : 90 encuestados

: 90 encuestados Margen de error : +-10.3%

: +-10.3% Fecha de campo : 20 de enero al 10 de febrero 2023

