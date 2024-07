Así, la SMV decidió reducir el monto de la multa impuesta inicialmente por S/ 1 millón (mediante la resolución N° 031-2021-SMV/10), a S/ 428,400 equivalentes a 102 UIT vigentes a la fecha de comisión de las infracciones.

La empresa también deberá acreditar con documentación sustentatoria la liquidación de los fondos Zest Income Liquid y Zest Bond Liquid. El plazo establecido para el cierre del primer fondo se cumplió el 28 de junio y el del segundo, vence el 29 de agosto del 2024.

¿Qué infracción cometió Zest Capital?

En 2021, la SMV emitió una resolución para sancionar a Zest Capital con una multa de 240 UIT (o S/ 1 millón) por efectuar ofertas públicas sin haber previamente inscrito los valores en el Registro o haber registrado el prospecto correspondiente, acciones que implican infracciones muy graves.

Además, resolvió que la empresa debía adoptar las acciones necesarias para trasladar la gestión de los fondos de inversión denominados Zest Bond Liquid y Zest Income Liquid a una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión debidamente autorizada por la SMV.

No obstante, Zest Capital apeló contra dicha resolución, alegando que la medida correctiva impuesta es “desproporcionada e irrazonable”. Argumentó que guardaría mayor relación si se les exigía organizarse como sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI) licenciada y supervisada por el regulador.

Luego de casi cuatro años de proceso, la SMV determinó que la empresa no actuó intencionalmente en la comisión de la infracción, aunque sí procedió con negligencia al no observar la normativa del mercado de valores.

Zest Capital señala que desde que fue creada no ha tenido queja de sus clientes y evidencia querer estar regulada por la SMV (el grupo económico Zest Capital LLC con sede en EE.UU. opera bajo supervisión de la SEC).

Empero, la SMV comenta que “el no haber presentado quejas no implica que los inversionistas no se hubieran visto afectados con el accionar de la empresa, al presentarse un daño a la transparencia y a la protección del partícipe”.

Con la finalidad de ser proporcional entre la sanción y los hechos imputados, la superintendencia decidió graduar la multa, disponer la liquidación de los fondos mencionados y dar por agotada la vía administrativa.

