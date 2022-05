La empresa canadiense de exploración de minerales Sigma Lithium Corp. valoró su proyecto no desarrollado en Brasil en US$ 5,100 millones, en tanto las operaciones mineras tienen el potencial de producir litio de grado de batería durante 13 años una vez que esté construido.

Se espera que el proyecto, conocido como Grota do Cirilo, produzca 531,000 toneladas métricas de litio al año a partir de dos yacimientos, informó la compañía en un comunicado el jueves. Sigma Lithium, que tiene un valor de mercado de 1,970 millones de dólares canadienses (US$ 1,500 millones), está construyendo el proyecto en fases y la mina inicial ya se encuentra en construcción. Un estudio de factibilidad realizado en abril preveía una vida operativa de ocho años para la primera fase, que valoraba en US$ 1,600 millones.

“Estamos duplicando la capacidad de producción de este proyecto”, dijo Ana Cabral-Gardner, copresidenta ejecutiva de la empresa, y agregó que el aumento se logra al sumar una segunda línea de producción. La combinación le dará a la empresa el potencial de “ser una de las operaciones de menor costo a nivel mundial” para el litio de grado de batería.

Sigma Lithium dijo que la expansión por etapas de su proyecto integrado en el estado brasileño de Minas Gerais, su única operación, podría convertir a la compañía en el cuarto mayor productor de litio del mundo. Los precios del litio, un metal clave utilizado en las baterías, se han disparado a medida que los países impulsan la electrificación de sus economías y los fabricantes de automóviles se vuelcan cada vez más a los vehículos eléctricos.

El mundo necesita que el suministro de litio se quintuplique para fines de la década para satisfacer la demanda proyectada a medida que la revolución de los vehículos eléctricos cobra fuerza, según BloombergNEF. Los fondos gestionados por BlackRock Inc. se encuentran entre los inversionistas de Sigma Lithium.

Sigma está en conversaciones con Société Générale SA para aumentar el tamaño de la financiación de su proyecto firmado inicialmente en el 2020, dijo Cabral-Gardner, quien se desempeñó como banquera de inversión de Goldman Sachs Group Inc. y Barclays Plc.

“Ha sido una mejora significativa de nuestro perfil de riesgo”, dijo en una entrevista desde Brasilia. “Por lo tanto, podemos aumentar adecuadamente el tamaño de la financiación del proyecto”.