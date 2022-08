¿Qué ha ocurrido? Para Marcela Chacón, representante de TTR para América Latina indicó que la coyuntura política y económica, no solo en Perú sino en el ámbito regional, ha experimentado ciertos frenos a inversionistas locales.

“Adicionalmente, el aumento del riesgo país, junto a otros factores macroeconómicos, ha provocado devaluaciones de compañías en ciertas industrias. Sin embargo, estos vaivenes políticos y económicos no han frenado a los ‘players’ internacionales que, impulsados por un dólar fuerte, se han constituido en actores relevantes del mercado y que se espera que se puedan activar ya para 2023 cuando se defina un poco mejor el panorama macroeconómico a nivel local e internacional”, sostiene.

Movimiento del mercado

De las operaciones que se dieron, una de ellas pertenece al sector minero, retomando los anuncios de transacciones en ese sector y se trató de la venta por parte de Empresa Minera Los Quenuales (EMLQ), controlada por Glencore, de la totalidad de las acciones de Contonga Minería a Norcobre junto con Compañía Minera Licuna. El importe de la transacción es confidencial.

Contonga Minería es una sociedad dedicada a la exploración y explotación de minerales metalíferos no ferrosos, y propietaria de los derechos de la mina Contonga.

Sobre las operaciones restantes, el rubro de tecnología sigue impulsando el comportamiento del mercado transaccional. Una de ellas es la de Flikn, empresa dedicada a la gestión de la comunidad online de profesores y profesionales de la enseñanza, especializada en diseño y creatividad con sede en Lima, que opera con la marca Crehana, que ha adquirido a la argentina Wormhole.

Se sabe que el tipo de operación ha sido take over. El importe de la transacción y la identidad de la parte vendedora no han trascendido.

Sobre Wormhole, con sede en Buenos Aires, se dedica a proveer soluciones tecnológicas para la digitalización de recursos humanos en empresas.

Balance

Sobre el desempeño del mercado de fusiones y adquisiciones en lo que va del año, el informe de TTR muestra que el valor total registrado sigue en caída (36.32%) con una cifra de US$ 1,686 millones, según los montos registrados por las empresas.

En volumen la caída es menor con solo un descenso de 1.47%, con 67 operaciones registradas en lo que va del año frente al mismo periodo del año pasado.

Los subsectores que reportan mayor movimiento son el de Banking & Investment, que a la fecha ha mostrado un avance de 200%; Transportation & Logistics (+133%), Business & Professional Support (67%). En tanto, Minería no reporta crecimiento en estos primeros 7 meses del año frente al mismo periodo de 2021.

Cifras y datos