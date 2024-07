La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) interviene a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba por encontrarse en causal de “pérdida total de capital social y la reserva cooperativa”.

“Se ha declarado la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quillabamba por encontrarse en la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa”, indicó la SBS en un comunicado.

Dicha intervención implica, entre otras consecuencias y conforme a la Ley 30822 (Ley COOPAC - Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público), la suspensión de operaciones de la cooperativa y las siguientes prohibiciones:

Iniciar contra la cooperativa procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.

Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la cooperativa intervenida.

Construir gravámenes sobre algunos de los bienes de la cooperativa en garantía de las obligaciones que le conciernen.

Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la cooperativa con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

Construir medidas cautelares contra bienes de la cooperativa.

Foto: Captura

Usuarios llegaron a las oficinas de Quillacoop para pedir información

En tanto, en las oficinas de Quillacoop, un grupo de personas usuarios de esta cooperativa se encuentran de que le ofrezcan algún tipo de información.

“Esto me sorprende. Desde que tengo uso de razón conozco esta cooperativa y cómo ha funcionado. Nosotros como empleados hemos sacado préstamos y todo. No tengo tanto dinero, pero como aportante he venido a pagar una deuda, pero me sorprende que estaba cerrado”, manifestó uno de los ciudadanos.

“No nos han comunicado. Solo hay llamadas que nos dicen sobre las moras, pero no hay dónde pagar”, agregó.

