A través de una resolución publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Bank of China (Perú) S.A fue autorizado para abrir un banco en el Perú y poder realizar “operaciones múltiples”.

Esta institución financiera es la tercera más grande del mundo por capital de mejor calidad, según The Banker.

Cabe recordar, Bank of China Limited y Bank of China Group Investment Limited, en calidad de accionistas, buscaban crear -hace una año- una empresa bancaria a denominarse Bank of China Perú, lo que se concretó este lunes con la autorización.

Banco of China ya tiene en el país una oficina de representación, cuya gerencia general ocupa Xiao Lijun.

En el Perú también opera ICBC de China.

Por tal razón, antes era inviable la presencia de otro banco chino en el Perú, pues la ley impedía que un mismo accionista mayoritario (en este caso el Estado chino) opere simultáneamente más de un banco en el mercado local.

Sin embargo, esta traba ya se superó, puesto que en febrero del 2017 el Gobierno emitió una norma que permite a los bancos extranjeros de primera categoría operar al mismo tiempo en el país, pese a tener un socio mayoritario común.