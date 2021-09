Samsung Electronics Co Ltd está a punto de finalizar la construcción de una fábrica de semiconductores por US$ 17,000 millones en el condado de Williamson, en el estado de Texas, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.

Samsung informó que está inmersa en el proceso de diligencia debida en múltiples ubicaciones y que aún no ha tomado una decisión.

La factoría fabricará semiconductores de lógica avanzada y es probable que cree unos 1,800 puestos de trabajo, señaló Samsung con anterioridad en documentos presentados a funcionarios estatales.

Una de las personas dijo que, aunque no se ha tomado una decisión, el suburbio de Austin, en el condado de Williamson, marcha con ventaja por los subsidios que se ofrecen, así como la probabilidad de fuentes estables de electricidad y agua.

Las tres personas pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar con los medios.

Samsung dijo previamente que comenzaría la construcción de la nueva planta de 557,418 metros cuadrados en enero, con una entrada en funcionamiento de la producción a fines del 2024.

El plan llega en un momento en que la industria automotriz mundial enfrenta una escasez significativa de semiconductores.