El banco español Sabadell espera ver los primeros resultados de las negociaciones de fusión con su competidor BBVA en las próximas semanas, dijo su consejero delegado, Jaime Guardiola.

Los dos bancos confirmaron el lunes que estaban en conversaciones para crear el segundo mayor banco del mercado español por activos, escribiendo un nuevo capítulo en la nueva ronda de concentración en el sector.

“Estamos en el inicio de las conversaciones, no hay decisiones tomadas, hemos abierto la ‘due diligence’ y en las próximas semanas sabremos cuál es el resultado”, dijo Guardiola durante un evento del sector bancarios.

La fusión entre BBVA y Sabadell supondría un paso significativo en la consolidación del sector bancario español, después de que Caixabank acordara en setiembre la compra de la nacionalizada Bankia por 4,300 millones de euros.

Los bancos europeos están haciendo grandes esfuerzos por mantener la rentabilidad ante unos tipos de interés históricamente bajos y una recesión económica provocada por la pandemia de coronavirus. Este complicado entorno les obliga a centrarse de nuevo en el control de costes, ya sea de forma independiente o a través de alianzas.

En el mismo evento, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, dijo que el ahorro de costes para mejorar la rentabilidad era más fácil de conseguir con procesos de consolidación en el mercado nacional que con operaciones transfronterizas.

“Esto en transacciones nacionales está muy probado. Se ha hecho a lo largo de los últimos 30 años y se sigue haciendo, vemos operaciones ya aprobadas o planteadas en España”, dijo.

“En Europa este camino no está trillado, está menos testado... el mercado único no es tan mercado único, la protección al consumidor no es la misma, las leyes de insolvencia no son las mismas, los productos no son los mismos, por lo tanto todo el tema de sinergias no está claro”.