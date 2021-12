Hasta el mes de noviembre 2021, Rímac Seguros atendió 137 siniestros causados por incendios.

“Las pérdidas por incendio en lo que va del año suman 9.1 millones de dólares; es decir, lo que se ha pagado a las empresas afectadas, lo cual significa US$ 140 mil más en comparación con el 2020 en el mismo periodo”, detalló el subgerente de Ingeniería y Prevención de Rímac Seguros, David Pérez Torres.

Cabe precisar que, durante este tipo de siniestros también se activa la póliza de Responsabilidad Civil, la cual cubre al asegurado frente a las reclamaciones, por daños a la propiedad y/o las personas de terceros que se hayan visto afectadas por el evento.

Seguro Multiriesgo

Pérez Torres señaló que el porcentaje de pymes que cuentan con un seguro contra incendios es bajo, ya que es alrededor del 6%.

“Muchos ven a los seguros como un gasto y no como una inversión para la continuidad de su negocio”, comentó.

Es por ello que, para asegurar una cultura de prevención, se cuentan con seguros que brindan coberturas contra daños ocasionados por incendios, inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza, protegiendo el patrimonio de las personas contra eventos súbitos e imprevistos.

Según Rímac Seguros, el perfil de empresas que cuentan con un seguro son principalmente las grandes empresas (primas entre US$ 50,000 y US$ 500,000) y el segmento corporativo (primas mayores a US$ 500,000).

Considerando que la cobertura básica es incendio y/o explosión, podríamos tener más del 95% cuentan con un seguro de incendio.

Recomendaciones

Revisa la instalación eléctrica:

Los toma corrientes defectuosos y algunos cableados viejos son los causantes más recurrentes de un incendio y usualmente los cortocircuitos son causados por este tipo de fallas. El consejo que le brindamos es que antes de cerrar su negocio, revise que todos los artefactos eléctricos estén desconectados.

No fumes en el lugar de trabajo.

Los cigarros además de dañar la salud, pueden ser los causantes de desastres. El amplio consumo y desapropiado manejo, sobre todo en el lugar de trabajo los convierten en una de las principales causas de incendio. Evalúe adquirir un sistema de seguridad con detector de humo y mantenerlo activado durante todo el día.

Atento a los líquidos inflamables o combustibles:

Los depósitos de combustibles se han convertido en una costumbre al provocar incendios. Tenga en cuenta almacenar y manejar cuidadosamente los productos inflamables, haga caso a las indicaciones de los fabricantes y la normativa vigente.

Un lugar seguro

Si tiene un restaurante, atento a las llamas de los hornos, calderas, y termas que podrían encender fluidos de combustibles como gases inflamables. Para eso es recomendable tener un espacio adecuado para señalizar y equipar las cocinas. En muchos de los casos, los trabajadores desconocen qué hacer en pleno siniestro. Por ello, le aconsejamos activar un manual contra incendios que explique el protocolo a seguir en caso de emergencia.

Revisa los extintores

El fuego debe ser extinguido antes que empiece una chispa. Contar con un mínimo de dos extintores en el negocio o vivienda resulta el primer paso para evitar un siniestro. Lo mejor es colgarlos en columnas o paredes con su respectiva señalización.

En casa

No sobrecargue los enchufes y asegúrate que los cables se encuentren en buen estado, mantén alejadas fuentes de calor del árbol y apaga las luces antes de ir a dormir.