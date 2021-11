La llegada del covid-19 puso en la palestra, además de grandes retos pendientes en salud, una industria que hasta entonces no había tenido mucha notoriedad: la fabricación de mascarillas desechables.

R&G Seguridad e Higiene Industrial, empresa que lidera la producción de mascarillas en el país, está invirtiendo US$ 7 millones en la instalación de una planta para la fabricación de sus propios insumos.

Su gerente general, Pola Guanilo Alvarado, señaló a Gestión que la puesta en marcha de este proyecto les permitirá tener un mayor control en todo el proceso de transformación y calidad de las mascarillas, que serán 100% peruanas.

“Estamos instalando en Ventanilla esta planta para surtir nuestra propia materia prima en telas no tejidas. Solo la planta está costando US$ 3 millones, pero la inversión de todo el proyecto es de US$ 7 millones. La idea es estandarizar nuestros productos, desde telas, elásticos, montura y, así posicionarnos como una de las pocas empresas en la región que va a tener este nivel de control sobre sus insumos”, afirmó.

Guanilo explicó que, a la fecha, la tela que utilizan es adquirida de Fitesa, que fabrica telas no tejidas para el área médica; sin embargo, sus requerimientos exceden su capacidad, por lo que R&G muchas veces ha tenido que comprar estos insumos de Chile, Colombia, Ecuador o Brasil.

“Ya hemos estado fabricando nuestras propias molduras y elásticos; lo que faltaba era esta planta de telas no tejidas, que estimamos esté lista en febrero”, indicó.

Cambio de tecnología

Guanilo señaló que, como parte de los planes de crecimiento para el próximo año, la empresa ha invertido en equipos para incorporar nuevas tecnologías de producción, apuntando a lograr productos más sostenibles y amigables con el medioambiente. De esta manera siguen las tendencias europeas de renovación de tecnología, lo que le permite a su vez el ingreso a nuevos mercados.

“Estamos adquiriendo tecnologías para empaque, garantizando aún más la higiene de las mascarillas. Preparamos molduras plásticas que son reciclables, telas reciclables y elásticos con más del 75% de polipropileno, lo que hace que el producto sea reciclable casi al 98%”, expresó.

Almacén en Estados Unidos

La gerenta general de R&G adelantó que, para el primer trimestre del 2022 planean abrir operaciones en EE.UU. con la instalación de un almacén y una oficina comercial. “El otro año terminamos la instalación de nuestro almacén en Miami, y de ahí vamos a ver en qué otros estados podemos seguir creciendo”, remarcó.

Con este ingreso buscan consolidarse en el mercado norteamericano al que ya están exportando desde octubre, pero aún no en las cantidades proyectadas. “En los próximos meses vamos atender unos 26 millones de mascarillas para la exportación, entre Estados Unidos, Chile y Bolivia”, afirmó.

Actualmente la empresa exporta a Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua.

Otrosí digo

Plantas. R&G cuenta hoy con dos plantas en Ventanilla, una para la fabricación de mascarillas, respiradores y su línea de ropa y accesorios (mandilones, chaquetas, pantalones, guantes de polietileno, gorros, zapatos descartables), y ropa médica; y otra para la fabricación de sus propios equipos. “Empezamos con Rossetti, una empresa que fabrica equipos metalmecánicos y ahora estamos fabricando nuestras propias máquinas”, dijo.

Antes de la pandemia, R&G producía 400 mil mascarillas por día; durante la pandemia alcanzó el 1 millón, y ahora proyecta llegar a los 2 millones de mascarillas por día.