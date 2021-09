Netflix Inc. vuelve a estar de moda, pero muchos inversionistas se muestran escépticos de que una sólida lista de próximos contenidos, incluido el esperado debut de “Seinfeld”, sea suficiente para impulsar el tipo de crecimiento de suscriptores al que apuesta Wall Street.

Las acciones cerraron el jueves en un récord por primera vez desde enero. El viernes subían un 0,4%, en la que sería su séptima sesión consecutiva de alzas, así como su vigesimoquinta ganancia de los últimos 16 días de cotización. Se trata de un brusco giro para una acción que había languidecido este año hasta julio, ya que los inversionistas habían cuestionado las perspectivas tras el aumento impulsado por la pandemia del año pasado.

El avance coincide con el creciente optimismo sobre el calendario de estrenos de la empresa de streaming. “Seinfeld” estará disponible el próximo mes, y tanto Bank of America Corp. como KeyBanc Capital Markets ven las nuevas temporadas de “The Witcher”, “Cobra Kai” y “Lucifer” como potenciales impulsores del crecimiento de suscriptores durante el segundo semestre del año.

“Aunque hay mucho entusiasmo por las series que se avecinan, el consenso parece representar un aumento bastante increíble”, dijo Dan Morgan, administrador de cartera sénior de Synovus Trust Co. “No hay mucho margen de error”.

Netflix informará sus resultados del tercer trimestre el próximo mes, y prevé 3.5 millones de adiciones netas pagadas para el trimestre, frente a los 1.54 millones del trimestre pasado. Wall Street espera 3.7 millones, según la estimación de Bloomberg Consensus.

Los dos últimos informes de la empresa decepcionaron en cuanto a las tendencias de los usuarios y fueron recibidos con una reacción negativa, lo que contribuyó al bajo rendimiento de la acción en lo que va del año. Incluso con el reciente repunte, la ganancia del 2021, de alrededor de 9%, es inferior al avance del 21% del índice Nasdaq 100, así como del aumento de casi el 30% del índice S&P 500 Communication Services Sector.

“No veo muchas métricas que justifiquen el salto de la acción”, dijo David Barse, director ejecutivo de Xout Capital, que vendió su posición en Netflix tras el último informe. “Soy fanático de ‘Seinfeld’, pero no sabemos qué significará para la capacidad de la empresa de atraer suscriptores”.

Netflix está aproximadamente un 2% por debajo del precio objetivo promedio de los analistas, una señal de que podría haber un potencial limitado de nuevas alzas, especialmente en comparación con otros nombres del espacio del streaming de vídeo.

Walt Disney Co., Discovery Inc., ViacomCBS Inc. y la plataforma de streaming Roku Inc. tienen un alza de dos dígitos según esta métrica.

Sin embargo, más del 70% de las empresas que siguen la acción recomiendan comprarla, según datos de Bloomberg. David Klink , analista sénior de renta variable de Huntington Private Bank, se encuentra entre los que tienen una opinión optimista.

“Somos muy optimistas con Netflix en este momento y esperamos aumentar posiciones en el futuro”, dijo en una entrevista telefónica. “La esperanza es que haya dado vuelta la esquina después de algunas perspectivas decepcionantes, pero estamos viendo cifras sólidas en el streaming, y esperamos que muchos de los usuarios que se unieron debido a la pandemia se queden, lo cual es un viento de cola a largo plazo”.