La venta del Chelsea Football Club por parte de Román Abramóvich está atrayendo un número creciente de postores por uno de los activos más codiciados del fútbol mundial. El plazo para presentar ofertas se cumple el viernes.

El multimillonario ruso puso en venta el club londinense tras la invasión rusa a Ucrania, que llevó al Gobierno del Reino Unido a imponerle sanciones de gran alcance por sus vínculos con el régimen del presidente Vladímir Putin.

Quien tome las riendas del club tendrá que enfrentar una difícil tarea: cuando Abramóvich lo compró por unos 150 millones de libras (US$ 197 millones) en el 2003, el Chelsea no había ganado la primera división inglesa desde 1955. Desde su llegada, ha obtenido 21 trofeos, incluidos cinco títulos nacionales y dos de la Liga de Campeones de Europa.

Estos son los nombres que se barajan para suceder a Abramóvich:

1. Todd Boehly

El expresidente de Guggenheim Partners, Todd Boehly, presentó una oferta por el Chelsea en asociación con Jonathan Goldstein, un empresario inmobiliario que participó en una oferta por el rival Tottenham Hotspur FC en 2014. Boehly hizo una oferta por el club en el 2019, pero Abramóvich lo rechazó, según Dow Jones. Copropietario del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers, acaba de acordar la venta de su empresa CBAM Partners a Carlyle Group Inc. por US$ 787 millones.

2. Nick Candy

El promotor inmobiliario británico Nick Candy dijo que dispone de fondos para hacer una oferta por el Chelsea y que está en conversaciones con posibles socios para unirse en una oferta. Como promotor inmobiliario, cualquier oferta podría incluir planes para un nuevo estadio. Los aficionados del Chelsea tendrían un papel en el funcionamiento del club si su consorcio gana, dijo Candy.

3. Ken Griffin y la familia Ricketts

El fundador de Citadel, Ken Griffin, se unió a la familia Ricketts, propietaria de los Chicago Cubs, para presentar una oferta por el Chelsea. Si se quedan con el club, se unirían a otros propietarios estadounidenses en la Premier League, como la familia Kroenke en el Arsenal y los Glazer en el Manchester United.

4. Martin Broughton

Martin Broughton es expresidente del Liverpool Football Club y planea presentar una oferta por el Chelsea, con financiamiento de patrocinadores en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, informó Sky News. Está siendo asesorado por el banquero de inversión Michael Klein.

5. Josh Harris

El cofundador de Apollo Global Management Inc., valorado en unos US$ 7,600 millones, sigue sin decidirse a hacer una oferta, según informó Bloomberg el 8 de marzo. Si Harris, de 57 años, tiene éxito en su oferta por el club, sería la última de una serie de inversiones deportivas: ya es propietario minoritario de los Pittsburgh Steelers de la NFL y tiene participaciones en los Philadelphia 76ers de la NBA y en los New Jersey Devils de la NHL. También está estudiando la posibilidad de pujar por los Denver Broncos de la NFL y posee una participación en otro club de la Premier League, el Crystal Palace FC. Es probable que tenga que deshacerse de esa participación para pujar por el Chelsea.

6. Oaktree Capital

Oaktree Capital, la gestora de activos estadounidense dirigida por Howard Marks, planea presentar una oferta por el club de fútbol londinense, según una persona con conocimiento de la situación. Sus anteriores incursiones en el fútbol incluyen la provisión de financiamiento de deuda a una empresa con sede en Luxemburgo que posee la participación del minorista chino Suning en el Inter de Milán.

7. Woody Johnson

El propietario de los New York Jets y exembajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Woody Johnson, está trabajando en una oferta, según ESPN. Sería el cuarto propietario de la NFL en tener una participación en una franquicia de la Premier League si compra el Chelsea. Johnson, de 74 años, es heredero de la fortuna de la empresa de productos de consumo Johnson y Johnson. Es propietario de los Jets desde el 2000. La última vez que el equipo ganó más de la mitad de sus partidos fue en el 2015.