Lejos de seguir creciendo en los mercados que tradicionalmente se convirtieron en un bastión dentro de su portafolio, como los distritos que forman parte de Lima Moderna y de Lima Top, Quatro Inmobiliaria se alista para incursionar en un nuevo segmento inmobiliario: Techo Propio.

El programa estatal, según explica Oscar Ortigosa, director de Quatro Inmobiliaria, empezará a formar parte de su portafolio a partir del 2023, año en el que empezarán a direccionar algunas de sus nuevas apuestas hacia segmentos distintos a los que hoy en día se dirigen, como el “C” o el “D”. “Son oportunidades, pero del 2023 en adelante”, aclara.

Corto plazo

Por lo pronto, durante las próximas semanas concretarán la compra de tres terrenos que servirán para lanzar similar número de proyectos. ¿Dónde? A diferencia de otros años, esta vez el foco estará solo en Lima Moderna, específicamente en San Miguel, Santa Beatriz y Jesús María.

“Dos proyectos serán lanzados en el tercer trimestre y el último a fines de año o quizá bordeando el 2022, pero en conjunto añadirían alrededor de 350 unidades a nuestro portafolio. Con ello cumpliríamos con el objetivo de mantener siete proyectos a la venta en paralelo, como lo hemos hecho hasta ahora”, afirma.

Y aunque por ahora no han incursionado con oficinas en sus proyectos mixtos, Ortigosa asegura que no descartan añadir el componente corporativo a sus apuestas que ya combinan lo comercial con lo residencial.

En ese sentido, aclara que de optar por un proyecto mixto que incluya viviendas, locales comerciales y oficinas, este último componente tendría que estar enfocado en un nicho particular y no en el segmento típico. “Las oficinas tipo boutique podrían ser una alternativa, sobre todo si consideramos que el trabajo remoto se va a mantener en un buen porcentaje”, señala.

Proyecciones 2021

Con tres proyectos nuevos en su portafolio, para este año Quatro Inmobiliaria estima superar los S/ 100 millones en ventas, con lo que cerraría el año con un crecimiento de 20% en comparación con los S/ 87 millones que alcanzó en el 2020.

“El año pasado nuestro crecimiento fue 20% superior al del 2019, pero nuestra proyección inicial antes de la pandemia era tener un incremento más cercano a 30% y, al final, con tres meses parados no fue un mal resultado. Estamos contentos y, por eso, para este año esperamos llegar, por lo menos, a S/ 105 millones”, dice.

Destaca que además de haber superado su meta de ventas en el 2020, también el año pasado lograron concretar los dos lanzamientos que tenían planificados.

“Es cierto que estaban programados para el tercer trimestre pero se concretaron hacia finales del 2020, a fines de noviembre el de Breña y en diciembre el de Miraflores. Se retrasaron un trimestre por la paralización, pero se lograron lanzar a pesar de que fue un año duro por la pandemia y en un año electoral, con bastante incertidumbre, seguimos apostando por el mercado”, añade.

Como parte de los cambios y adaptaciones que han tenido que realizar por la pandemia, Ortigosa aclara que recién el próximo año retomarán sus apuestas en Lima Top, en donde se mueven con edificios residenciales de entre 40 y 60 departamentos, mientras que en Lima Moderna lo hacen con proyectos de entre 120 y 140 unidades.

“Tomando en cuenta que el tiempo de duración de un proyecto no excede los tres años desde que se lanza, mantenemos nuestras apuestas en proyectos con un tope máximo de 150 unidades y que demanden entre US$ 7 millones y US$ 10 millones”, indica.

Fondo a la vista

Y a pesar que tradicionalmente han contado con financiamiento bancario para sacar adelante sus proyectos, desde hace buen tiempo también han logrado atraer el interés de algunos fondos de inversión como W Capital y Credicorp Capital, a los que se sumaría una nueva administradora general de fondos.

“Es probable que trabajemos con un fondo adicional, que también sería local. Inicialmente los fondos invertían hasta el 80% en un proyecto pero hoy es un 50%–50%. De esa forma, no solo logramos ampliar nuestro portafolio de proyectos, también compartimos el riesgo”, afirma.

Pero a la probabilidad de que se sume un tercer fondo, también le sumarían la posibilidad de lanzar un fondo de inversión propio. “Es una opción que podríamos evaluar en el 2022”, concluye Ortigosa.