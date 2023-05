Así lo explicó a Gestión el alcalde de esta zona, Guillermo Fernández, quien señaló que el constante flujo de visitantes está promoviendo inversiones en el distrito, tales como la ejecución de un centro comercial que, inicialmente, estaría abierto al público el próximo año.

“Será modelo un shopping center. Es decir, no un mall, sino un centro comercial abierto con una tienda ancla, la cual será un supermercado y otros locales comerciales. También esperamos que cuente con bancos, que es lo que nos está faltando”, explicó el burgomaestre, quien prefirió, por el momento, mantener en reserva el nombre del inversionista.

Al respecto, Fernández indicó que el proyecto se ejecutará sobre un terreno ya adquirido de 50,000 metros cuadrados, situada en la antigua carretera Panamericana Sur, vía de acceso a Punta Hermosa.

“No está en el tradicional centro urbano de Punta Hermosa, donde están todos los negocios, pues el comercio ha crecido bastante. Ya la antigua y tradicional Punta Hermosa, del entorno de las playas, quedó chica por el arribo de diferentes marcas”, refirió.

La autoridad detalló que el proyecto ya cuenta con algunas autorizaciones para estudios urbanos. “Es muy probable que la construcción se inicie este año y el próximo se esté inaugurando. De hecho, será una inversión muy importante, dado que atenderá demanda no solo de Punta Hermosa, sino también de Punta Negra, San Bartolo y la parte sur de Lurín”, anotó.

Desarrollo inmobiliario

Fernández manifestó que el desarrollo inmobiliario ha aumentado en el distrito desde el 2007 y que, en los últimos años, se consolidó. De este modo, estimó que solo entre aquel año y el 2018 se ejecutaron alrededor de 100 edificios en Punta Hermosa, con mayor proliferación de los que tienen una altura de cinco pisos.

Así, las zonas favoritas para estas construcciones fueron las playas El Silencio, Señoritas y Caballeros. A la vez que, en la actualidad, existen cuatro proyectos nuevos en Playa Blanca, además de otras edificaciones, propiamente, en la ciudad.

“En estas zonas se construyeron, principalmente, edificios en los últimos tiempos, algunos para vivir todo el año y otros para alquilar. Por la zonificación, hay lugares que tienen limitación por pisos. En RDM (zona de densidad media) se puede construir tres pisos; frente a una avenida o un parque, puede ser cuatro pisos”, añadió.

Asimismo, el alcalde sostuvo que la gestión anterior dejó aproximadamente 60 licencias de construcción otorgadas. No obstante, 30 fueron observadas y actualmente se encuentran en auditoría para conocer si se ajustan a los parámetros establecidos.

Adelantó que en lo que corresponde a este año, la proyección es aprobar entre 10 a 15 permisos, los cuales deben contar con todos los requisitos que establece la norma correspondiente. Además, expresó que nuevos proyectos también llegarían a la antigua Punta Hermosa, especialmente, en el caso de Playa Norte y Playa Central, ambos lugares afectados en marzo último por dos huaicos que llenaron de barro y lodo numerosas viviendas.

“Estamos terminando de limpiar y reconstruir estas zonas, donde no hay movimiento comercial. Tenemos que hacer una serie de obras, las cuales están en planificación en este momento”, detalló.

En lo que concierne a los precios, Fernández afirmó que el metro cuadrado de terreno en playas como Señoritas o Caballeros está US$ 1,500, mientras que en el malecón central a un promedio de US$ 1,000 o US$ 2,000 el metro cuadrado.

Claves

Vivienda. El burgomaestre resaltó la ejecución de proyectos urbanísticos en la parte oeste, lo que denomina la Nueva Punta Hermosa, donde se desarrollarán construcciones ya no con fines playeros, sino de vivienda terminada “con llave en mano”.

Comercio. Dentro de Punta Hermosa, las zonas comerciales son las avenidas García Rada, Sunset, Valer y la calle Islas Ballestas. En este perímetro se ubica la oferta comercial en restaurantes, panaderías, tiendas, entre otros.

