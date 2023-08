Durante el primer semestre del próximo año, la compañía abrirá su primer centro médico ocupacional en el norte de México, donde hay numerosas zonas industriales. La expectativa de la firma es contar con ocho centros médicos en el país en el plazo de dos años. “Ya estamos trabajando con socios locales para abrir los primeros centros de salud”, adelantó Olano. En el segundo semestre del 2024, Pulso Salud abrirá sus primeros centros de salud ocupacional en Colombia, en un inicio, en la ciudad de Barranquilla.

En ambos países, cada nuevo establecimiento requerirá una inversión de entre US$ 400,000 y US$ 500,000.

Más locales en Perú y Chile

Además, la corporación reforzará su operación chilena este año, con dos nuevos centros de salud ocupacional en Iquique y Santiago de Chile. En este país ya cuenta con dos locales en la zona norte, en Antofagasta y Calama, orientados principalmente a atender al personal de las mineras que funcionan en esa parte del país.

En el Perú, también planea sumar dos nuevos establecimientos de salud ocupacional, con lo cual cerraría el año con 13 locales. Estos se ubicarán en Chancay y Marcona (Ica), debido al incremento de actividad económica que se proyecta en estas zonas.

La red de centros de salud ocupacional genera el 60% de los ingresos de la corporación, mientras que sus 50 policlínicos instalados dentro de empresas (principalmente mineras) representan un 35%. Los laboratorios puerta a calle dirigidos a la ciudadanía aportan un 5%.

Entre todas sus líneas de negocio, la corporación proyecta facturar entre US$ 18 millones y US$ 20 millones al cierre del año, mientras que el año pasado el monto fue de US$ 16.8 millones. “Hasta el año pasado, parte importante de nuestros ingresos se debía a las pruebas de detección de covid, que en algún momento de la pandemia llegaron a representar el 80% de los ingresos”, anotó Olano. A lo largo de este año, la empresa está supliendo esa fuente de ingresos con otros servicios brindados a empresas.

La compañía ha logrado mantener la rentabilidad en el rango de 7% a 12% en el Perú. La operación de Chile alcanza hasta seis puntos porcentuales más debido a que los precios pagados por los clientes son más altos y los costos de la firma de salud son similares a los de Perú.