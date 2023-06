Raúl García Carpio, asesor técnico de la Dirección Ejecutiva de Proinversión, reveló que hay posibilidades de iniciativas en APP (Asociaciones Público Privada) y PA (Proyectos Activos) relacionadas a nuevas tecnologías en el sector de electricidad, más allá de la actual cartera de proyectos aprobados.

“Existen oportunidades en sistemas de almacenamiento mediante baterías a gran escala e infraestructura asociada (interconexiones eléctricas con Colombia y Chile) y combustible (gas natural), además de microredes y soluciones energéticas para sistemas aislados”, destacó.

Entre otras alternativas de nuevas inversiones, mencionó potenciales proyectos de acceso a energía integrados a la potabilización de agua, redes inteligentes y automatización (semáforos inteligentes, sistemas de control, entre otros). “También se encuentran alternativas que responden a nuevas tendencias en sostenibilidad, como flotas de buses eléctricos y otros sistemas de transporte como metros o tranvías, además de facilidades y desarrollo de la industria de hidrógeno verde”, agregó.

Adjudicaciones para el 2023

En entrevista con Gestión, el representante de Proinversión declaró que la meta para el tercer trimestre del 2023 es adjudicar ocho proyectos que juntos superan los US$ 1,200 millones. “Los proyectos que están próximos a licitarse son LT Piura Nueva-Frontera (US$ 223 millones), Enlace Huánuco-Tocache - Celendín -Trujillo y Enlace Celendín-Piura (US$ 833 millones) y Enlace San José de Yarabamba (US$ 180 millones)”, detalló.

En tanto, también comentó que el mercado y los inversionistas ven al Perú como un país atractivo y con experiencia en la adjudicación de proyectos en APP. “Reconocen su fortaleza macroeconómica y un marco normativo que protege la inversión, sumado a un marco regulatorio del sector eléctrico predecible. Hasta el momento, no se han retirado proyectos de transmisión de la cartera”, puntualizó García Carpio.

De esa manera, confió en recibir un número “importante” de postores, como en periodos pasados. “En cada proceso, el promedio ha sido cercano a cuatro, lo cual es muy favorable considerando el contexto regional y global”, agregó el representante de Proinversión, en su presentación en el Expo Energía Perú 2023,

A la fecha, la etapa de calificación de postores ha concluido solo para el proyecto LT Piura Nueva-Frontera. Como resultado de la evaluación, las empresas calificadas para esta iniciativa de interconexión eléctrica con Ecuador son Celeo Redes, Cobra, Interconexión eléctrica y Alupar. Así, se espera finalizar su adjudicación en julio, tras realizar algunas mejoras al contrato de concesión.

En los 20 años de Proinversión (sin incluir iniciativas anteriores de 2002), se han adjudicado 113 proyectos, y 50 de ellos han sido del sector eléctrico. “Nuestro principal cliente es el sector eléctrico, con 35 proyectos relacionados a proyectos de transmisión y 15 a proyectos de generación”, destacó.

Tendencias a nivel mundial

García Carpio resaltó algunas tendencias mundiales que promoverán futuras inversiones, como la electrificación del consumo de energía de uso residencial, industrial, comercial y en el transporte. Asimismo, afirmó que la reducción de costos y mejoras tecnológicas en las energías renovables, en particular la solar y eólica, impulsarán estas iniciativas.

“También se encuentra el desarrollo de las “Smart grids”, que se refieren a la automatización y medición inteligente en control de pérdidas, gestión de carga y tarificación en tiempo real. Además, está el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, bancos de baterías que permiten regular la frecuencia y cambios en la estructura de propiedad, niveles de concentración y relaciones verticales entre agentes”, finalizó.