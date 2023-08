Conocido el “proyecto de escisión” del negocio portuario de Volcan —conformado por el 40% de Cosco Shipping Ports Chancay Peru, operador del proyecto del Megapuerto de Chancay de US$ 3,500 millones—, el accionista mayoritario de acciones Clase A, Glencore, afirmó que no respaldaba la propuesta, tal y como estaba presentada, porque no contaría con la opinión del Directorio y tendría información insuficiente. En esa controversia, la minera peruana responde al grupo suizo.

“Glencore, que se encuentra en proceso de desinversión de sus acciones en Volcan, ha realizado afirmaciones que reflejan sus propios puntos de vista”, sostuvo.

En referencia a las diferentes observaciones del grupo europeo, la compañía nacional recalcó que el “Proyecto de escisión” fue aprobado en la sesión de Directorio del 17 de julio de 2023. En esa fecha, explicó que los directores vinculados a Glencore, al ser accionista controlador, se encontraron impedidos de votar en dicho acuerdo, quedando aprobada la propuesta.

Asimismo, mencionó que la Junta General de Accionistas, que se realiza hoy 24 de agosto en primera citación; y el 29 de agosto de 2023, en segunda citación, fue convocada de manera notarial y no por la misma empresa Volcan.

“El trabajo que ha realizado Volcan para diseñar y estructurar la escisión ha sido exhaustivo. Esto implicó la obtención de autorización de los principales acreedores bancarios, bonistas y de Cosco Shipping Ports Limited (accionista mayoritario de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.) y corresponde a actos que se vienen realizando durante los últimos años que cuentan con las aprobaciones de los órganos corporativos correspondientes de Volcan”, indicó.

En relación a la situación financiera también cuestionada por Glencore, Volcan aseguró que tiene alternativas para obtener capital para financiar sus pasivos. Desde hace ya varios años, recordó que la gerencia de Volcan ha trabajado de manera diligente para lograr la escisión manteniendo a la empresa patrimonialmente sólida.

