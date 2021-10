En los últimos años, la cuota de captura de calamar gigante se duplicó, ubicándose como el principal recurso de la pesca de consumo humano directo (CHD). Para acompañar esta evolución, las empresas procesadoras vienen invirtiendo.

Así lo señaló Gerardo Carrera, presidente de la Cámara Peruana del Calamar Gigante (Capecal), creada para impulsar el Programa de Mejora Pesquera del Calamar Gigante a fin de convertir esta pesquería en una actividad más sostenible.

Refirió que casi 80% de dicho recurso -también conocido como pota- se orienta al CHD y prácticamente todo lo exportado tiene valor agregado (cortes y procesos especiales).

“Las empresas (procesadoras) hacen grandes inversiones y cada día se modernizan más. El camino del valor agregado está lleno de inversiones y nuevas tecnologías”, dijo, tras recordar que el 100% de la pesca del recurso la realizan las flotas artesanales.

Para avanzar hacia la sostenibilidad del rubro, consideró vital culminar la formalización de la flota.

Hoy, hay 2,500 embarcaciones registradas en el Siforpa II y 900 en cooperativas. De las primeras, ya 1,750 tienen matrícula. Como plan piloto, se instalarán cámaras en las embarcaciones para registrar cantidades y tallas de pesca.

Repunte

En el 2019, las exportaciones de pesca de CHD llegaron a US$ 1,550 millones, acercándose a los despachos de harina de pescado. De ese monto, más de la mitad (US$ 820 millones) correspondió a la pota, sostuvo Carrera.

Si bien los envíos de este recurso cayeron a US$ 540 millones el 2020 por el cierre del canal horeca en todo el mundo, los despachos a agosto del 2021 llegaron a US$ 435 millones. Así, al cierre del año se podría retomar el volumen del 2019, pero aún no el valor, dijo el presidente de Capecal.

“Los valores FOB están impactados por el incremento de costos de los fletes, que no pueden ser trasladados completamente a los clientes”, anotó.

Añadió que siguen buscando mercados para el calamar gigante en el exterior. A la fecha, esta especie llega a Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Si bien su consumo es menor en Perú, destacó que viene creciendo.

OTROSÍ DIGO

Pacífico. En el exterior, el calamar gigante del Perú se viene abriendo paso frente a diversos productos hidrobiológicos. Sin embargo, enfrenta una competencia que no proviene de otra especie, ni de área muy lejana. Y es que, en los últimos años, esta industria tiene entre sus principales amenazas a las embarcaciones chinas, que pescan en aguas cercanas a Sudamérica, en el Pacífico Sur. “Perú este año tiene una cuota anual de 580,000 toneladas y la flota china pesca más de 300,000 toneladas, dijo Gerardo Carrera.