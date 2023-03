Sin embargo, ha arrojado nueva luz sobre la fortuna de una de las personas más ricas del mundo: Zhang Yiming, cofundador de 39 años de ByteDance Ltd., la matriz china de TikTok.

Los fundadores de ByteDance poseen alrededor del 20% de la empresa, dijo Chew en su testimonio, una cifra inferior a las estimaciones reportadas en los últimos años. Eso situaría el patrimonio de Zhang en US$ 42,300 millones, según el valor de la empresa de US$ 220,000 millones de operaciones privadas reveladas a principios de este mes, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Esta estimación es inferior en unos US$ 13,000 millones en comparación con la de septiembre, cuando la startup más grande del mundo inició una recompra de acciones que la valoró en unos US$ 300,000 millones. Hace dos años, Zhang podría haber valido más de US$ 60,000 millones, lo que lo convertiría en una de las personas más ricas de Asia.

ByteDance, con sede Pekín, ha tenido que lidiar con problemas más allá de las altas tasas de interés y la inflación, que han afectado a las empresas de tecnología.

Su plataforma TikTok, donde los adolescentes publican videos de baile y las pequeñas empresas promocionan sus productos, ha acumulado más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, lo que genera preocupaciones sobre el acceso de China a los datos que recopila y la amenaza de una prohibición si se escinde de su matriz.





Hostil audiencia

CEO de TikTok, Shou Chew, ante el Congreso la semana pasada

La semana pasada, Chew asistió a una hostil audiencia de cuatro horas y media ante el Congreso de Estados Unidos en la que trató de proteger a la empresa.

“TikTok está atrapado en este estira y afloja geopolítico entre Estados Unidos y China, mientras que el reloj avanza hacia una prohibición y una venta forzada en Estados Unidos”, dijo Dan Ives, analista de Wedbush Securities en Nueva York. “El temor es que los consumidores estadounidenses empiecen a cansarse del problema de los datos de China, eso ha afectado en el valor percibido de TikTok. Todo esto es una partida de póquer alto riesgo”.

El índice de riqueza de Bloomberg modificó la estimación del patrimonio neto de Zhang para reflejar la propiedad declarada y la caída en la valoración de ByteDance.

La mayor parte de la participación del 20% de los fundadores pertenece a Zhang, mientras que el cofundador Liang Rubo posee alrededor del 1%, según una persona familiarizada con el asunto. Eso le daría a Liang un patrimonio neto de US$ 2,100 millones.

Los inversionistas institucionales poseen el 60% de ByteDance y los empleados poseen el 20% restante, según el testimonio de Chew.

Los representantes de ByteDance no respondieron a una solicitud de comentarios para esta historia.

