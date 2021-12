El sector marítimo en el Perú, está definido por dos grandes rubros: de recreo y el industrial el cual se subdivide en embarcaciones industriales, utilizadas principalmente en puertos y embarcaciones pesqueras, (siendo elsector pesquero el que registra un mayor número de embarcaciones).

“En Perú, el lado industrial representa 30% mientras que el de pesca artesanal un 70%”, comentó Ernesto Sarmiento, CEO y fundador de Mercado Marítimo.

Asimismo, precisó que en el mercado peruano los precios varían, desde una lancha multipropósitos para trabajos portuarios que puede costar alrededor de los US$ 150,000, hasta un remolcador azimutal o un barco para cabotaje interno en donde los precios varían entre los US$ 3,000, hasta los US$ 15,000.

Los barcos de cabotaje, también denominados buques costeros, están diseñados para navegar en aguas poco profundas; y se dedica al transporte de mercancía.

“Una embarcación para proveeduría de embarcaciones pesqueras puede llegar a costar US$ 90,000 a US$ 150,000, mientras que una embarcación para transporte de personal dentro del puerto puede valer alrededor de US$ 250,000″, indicó a gestion.pe.

Embarcaciones de recreo

Según Sarmiento, en el Perú hay zodiacs o lanchas que van desde los US$ 8,000 hasta los US$ 20,000; meintras que los yates y veleros que pueden llegar a costar entre US$ 500,000 a US$ 2 millones.

“Con el avance de la vacunación, culminando la pandemia se llegó a incrementar los pedidos de alquiler de embarcaciones de recreo hasta en un 50%, principalmente se busca realizar diferentes tipos de celebraciones a bordo de las embarcaciones”, precisó el ejecutivo del marketplace.

