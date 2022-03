Frente a un mejor panorama respecto a la pandemia, los peruanos retoman sus planes postergados; entre ellos, concretar viajes al exterior con fines educativos.

Un reciente informe elaborado por GSG Education dio a conocer que las aplicaciones para estudiar en el extranjero se incrementaron en 140% el último año respecto al 2020.

“Este año la cifra se va a triplicar (en relación al 2021). También proyectamos que el número de alumnos que finalmente logre ser aceptado y decida salir a estudiar al exterior se duplicará”, sostuvo Michelle Juárez Maquet, gerente de Nuevos Negocios de la firma.

Comentó que la tendencia ya se hizo evidente en el primer trimestre del año.

Y es que además de que el COVID-19 está más controlado, aspectos como la incertidumbre política impulsan a que los padres de familia envíen a sus hijos a otros países, así como la inestabilidad del tipo de cambio, agregó.

Destinos

El reporte evidencia que Estados Unidos se mantiene como el destino más atractivo para los estudiantes y con tendencia al alza. Así, al cierre del 2021 representó el 53% del total de aplicaciones por país.

“El principal motivo puede responder a la percepción de estabilidad por el gobierno de Joe Biden y su política migratoria”, anota Michelle Juárez. En tanto, Reino Unido ocupa el segundo lugar como el favorito.

¿Qué ocurrirá frente al conflicto entre Rusia y Ucrania? “Es un tema complicado y afecta la decisión de viajar a países de Europa. Sin embargo, hay muchas opciones en Estados Unidos, por lo que creemos que será una alternativa en auge”, sostiene.

Actualmente, refiere, los precios de las universidades en Europa se mantienen estables, pese a la coyuntura. “Lo que vemos son muchas becas de incentivo”, comenta Juárez.

Otro hallazgo del informe es que las carreras tradicionales como ingeniería, matemáticas, ciencias de la computación, y negocios, lideran como las preferidas por estudiantes que deciden educarse en Estados Unidos.

En tanto, las que repuntaron a raíz de la pandemia son ciencia de datos, ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, biotecnología e ingeniería agrícola.

LAS CLAVES

Freno. El no contar con un óptimo nivel de inglés es un factor que en muchos casos impide estudiar en el exterior.

El no contar con un óptimo nivel de inglés es un factor que en muchos casos impide estudiar en el exterior. Interés. Perú es uno de los únicos tres países de América del Sur que creció en número de estudiantes que migraron a EE.UU. en 2021, junto con Paraguay y Guyana.

Perú es uno de los únicos tres países de América del Sur que creció en número de estudiantes que migraron a EE.UU. en 2021, junto con Paraguay y Guyana. Atractivo. Canadá está en la mira porque mientras el alumno estudia ya puede trabajar (en EE.UU. no). Además, se puede acceder a la ciudadanía.

otrosí digo

Retorno. GSG Education también indagó sobre la inversión que demanda estudiar una carrera de tendencia en el exterior. Así, la especialidad de ciencia de datos en Perú, en la universidad más prestigiosa, requiere un desembolso total de unos US$ 59,093; mientras que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), US$ 223,512. Sin embargo, tras culminar dicha carrera en una universidad peruana la remuneración anual promedio es de US$ 12,331 y para los egresados de la extranjera de US$ 81,300, anota Michelle Juárez.