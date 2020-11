El COVID-19 limitó drásticamente la industria del entretenimiento. “Hoy el home entertainment es la única alternativa de distracción que existe, porque no hay posibilidad de entretenerse fuera de casa”, explica Lalo Ponce, gerente de marketing de tiendas Phantom.

Esta situación ha hecho que numerosos hogares adquieran sistemas de entretenimiento, entre los que se encuentran las consolas de videojuegos. “Muchas familias compraron sus primeros equipos este año”, precisa Ponce.

Ante el incremento de la demanda, durante los últimos dos meses, Phantom empezó a introducir categorías complementarias a la búsqueda de opciones de diversión por parte de las familias.

“Hemos empezado a vender laptops gamer y celulares de alta gama, aptos para videojuegos”, señala Ponce. Estos productos son ofrecidos solo a través del e-commerce de Phantom, que hoy, con un 25% de participación en los ingresos, se ha convertido en la tienda con mayor venta de la compañía.

Otros productos que Phantom ofrece son las sillas gamer (con diseño ergonómico para las personas que dedican muchas horas a los videojuegos), teclados y mouses especiales y audífonos con micrófonos.

Si bien parte de la demanda de audífonos responde al incremento de las reuniones por videoconferencia en el marco del teletrabajo, la mayoría de las ventas en Phantom corresponden a los jóvenes que buscan estos accesorios para participar en videojuegos comunales como Fortnite, Call of Duty o Among Us.

La categoría de gaming, que normalmente representa el 60% de la facturación mensual promedio de Phantom, podría recibir un impulso aún mayor por el incremento de demanda en campaña navideña. Sin embargo, la facturación anual se verá severamente afectada por el cierre de sus tiendas durante cerca de tres meses debido a la cuarentena implementada para contener el coronavirus.

Play Station

Lalo Ponce comenta que este 2020 se diferencia del año anterior por una mayor cantidad de ventas de productos de ticket muy alto. Entre estos se encuentra la consola de videojuegos Play Station, de Sony.

Phantom tuvo dos oportunidades para colocar Play Station 5 (PS5) por adelantado: la primera fue en setiembre, cuyos equipos fueron entregados la semana pasada. Las consolas de la segunda venta se entregarán durante la quincena de diciembre.

El precio en preventa del PS5 con ranura de disco fue de S/ 2,999 y el del PS5 edición digital, de S/ 2,699. Ponce revela que las del primer tipo se agotaron al cabo de tres horas de iniciada la venta y, en el caso de las digitales, el stock se terminó luego de 24 horas.

“Los early adopters, es decir, la gente que cambia de tecnología más rápidamente enloqueció con el PS5. Sin embargo, también hemos visto un incremento de venta importante de Play Station 4, que se ha convertido en la primera consola de muchos hogares”, refiere Ponce.