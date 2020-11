Las emisiones de metano de la industria de petróleo y gas de Canadá en los últimos años fueron de casi el doble de lo que se pensaba anteriormente, mostró un estudio.

Las minas de arenas petrolíferas y otros desarrollos de combustibles fósiles en Alberta y Saskatchewan liberaron 3 millones de toneladas métricas de metano al aire entre el 2010 y 2017, según un reporte publicado en Environmental Science and Technology que utilizó mediciones atmosféricas por hora durante los meses de invierno. Eso se compara con los 1.6 millones estimados en el Informe de Inventario Nacional de Canadá.

Alberta, que posee las terceras reservas de crudo más grandes del mundo, ha luchado con una caída en las inversiones incluso antes de la caída del mercado petrolero de este año debido, en parte, a la creciente preocupación por el cambio climático. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más dañinos.

Recientemente, Alberta y el Gobierno federal llegaron a un acuerdo sobre la alineación de las regulaciones para reducir las emisiones de metano de las plantas de petróleo y gas como parte de un esfuerzo por reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con respecto a los niveles de 2005.

El informe titulado “Eight-Year Estimates of Methane Emissions from Oil and Gas Operations in Western Canada Are Nearly Twice Those Reported in Inventories” (“Las estimaciones de ocho años de emisiones de metano de las operaciones de petróleo y gas en el oeste de Canadá son casi el doble que las registradas en los inventarios”) fue escrito por Elton Chan, Douglas EJ Worthy, Douglas Chan, Misa Ishizawa, Michael D. Moran, Andy Delcloo y Felix Vogel.