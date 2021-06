Empresas







Petrobras recuperó unos US$ 1,224 millones desviados por corrupción En julio del 2019, la estatal petrolera recibió la primera cuota de este mismo convenio, (313 millones de reales, unos US$ 63.8 millones) y en junio del año pasado la segunda (265.1 millones de reales, unos US$ 54 millones)