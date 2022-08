Así, su vicepresidente, Víctor Jáuregui, anunció la alianza con DirecTV Go para comercializar esta oferta de televisión de paga junto con internet, apuntando a públicos que no solo desean conexión, sino también diversión en casa.

“Esperamos entrar a muchos hogares que buscaban una solución más completa”, comentó a Gestión, tras mencionar que la propuesta entra en vigencia en las ciudades donde Win opera (Lima, Trujillo, Piura, Chimbote y Chiclayo).

Refirió que están abiertos a nuevas alianzas para generar más servicios de comunicación e internet de las cosas, pero lo más próximo en este año vendría con desarrollos propios. Asimismo, alistan su ingreso a más ciudades del país el 2022.

Proyecciones

Luego de crecer en 400% el 2021, Win apunta a un avance de 200% el 2022. De esa manera, apunta a superar los 300,000 clientes de internet residencial, al margen de la coyuntura política y económica.

Si bien la empresa se enfocaba inicialmente en usuarios de grandes condominios habitacionales, ahora también se expande a viviendas.

“En Perú hay distintos segmentos. Está la Lima horizontal y vertical, provincias, los clásicos distritos donde están todos los operadores, pero también las periferias, donde no hay inversión y estamos llegando con fibra óptica”, anotó.

Añadió que el potencial para el internet residencial en Perú es alto, pues solo el 31% de hogares a nivel nacional tiene el servicio, mostrando así una de las brechas más altas en América Latina.

OTROSÍ DIGO

Internet en casa se mantiene

Consumo. En la reactivación de diferentes actividades económicas y sociales tras dos años de pandemia, cada vez más personas vuelven a salir de casa. Sin embargo, el consumo de internet en los hogares se mantiene, afirmó el vicepresidente de Win, Víctor Jauregui. “El usuario se dio cuenta que puede hacer cosas que antes no hacía, se va sofisticando. Ahí vemos el uso de internet en el segmento de gamers y otros”, sostuvo. Asimismo, estimó que no toda la población ha regresado a la presencialidad total y muchos siguen con actividades en casa, no solo por motivos sanitarios, sino también económicos ante el alza de costo de transporte y alimentación fuera del hogar.