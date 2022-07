Esta semana, nuevamente con un límite de emisión, la compañía de alimentos y bebidas intensifica la venta de deuda con un tramo verde a 10 años de US$ 1,250 millones con un rendimiento de 0.95 punto porcentual por encima de los bonos del Tesoro, según una persona con conocimiento del asunto, después de consideraciones de 1.2 puntos porcentuales.

El bono a 30 años tiene un rendimiento de 1,08 puntos porcentuales, dijo la persona, luego de discusiones iniciales sobre un aproximado de 1.37 puntos porcentuales.

Los ingresos de la emisión verde financiarán proyectos que van desde envases renovables hasta vehículos eléctricos, según el marco 2022 del gigante de las bebidas gaseosas. Los recursos de los otros tramos se utilizarán para fines generales y para pagar papeles comerciales.

Acuerdos de este tipo siguen siendo inusuales entre las empresas no financieras en Estados Unidos. Pepsi primero emitió US$ 1,000 millones en notas verdes sénior no garantizadas en octubre del 2019 dedicadas a objetivos de desarrollo sostenible.

Goldman Sachs Group Inc., Mizuho Financial Group Inc. y Morgan Stanley administraron la venta de bonos, dijo la persona.